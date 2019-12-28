Вкусно и быстро. Новогодние рецепты от белорусских звезд, которые вы точно сможете приготовить сами

Источник материала: Tut.by

«Пять минут, пять минут — это много или мало», — пела легендарная Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь». Когда речь идет о приготовлении новогоднего стола, пять минут никогда не помешают. Редакция LADY попросила белорусских знаменитостей, чьи дни расписаны по минутам, поделиться рецептами быстрых новогодних блюд.

Алена Ланская, певица

Когда человек становится вегетарианцем, как мне кажется, у него время на приготовление пищи сокращается в разы. Он ест очень простые продукты: орехи, семечки, вегетарианские спагетти с вялеными помидорами и тому подобное. Поэтому особо выготавливать ничего не нужно. Я этому безумно рада, так как с моим насыщенным графиком нет возможности стоять у плиты и что-то долго готовить.



Фото: eat-me.ru

Что касается новогоднего стола, то обычно он у меня состоит из двух видов блюд. «Массовые» — индейку, рыбу, какие-то бутерброды, салаты — я готовлю для гостей, и отдельно готовлю блюда для себя. Например, я очень люблю салат оливье. Но так как мясо не ем, вместо него в классический рецепт кладу соевое мясо, не добавляю яйца и заправляю йогуртом.

Анна Бонд, телеведущая, блогер