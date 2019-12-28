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Зеленский подтвердил, что сегодня должен состояться обмен пленными с Россией

29.12.2019 08:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в воскресенье, 29 декабря, планируется проведение обмена пленными.

«Должен быть обмен пленными. Мы ждем этого», — цитирует Зеленского пресс-служба украинского лидера. При этом он не уточнил формулу обмена, отметив, что «должна быть полностью завершена верификация всех людей».

Предполагается, что обмен удерживаемыми лицами пройдет утром в районе пункта въезда-выезда «Майорское» на линии соприкосновения сил в Донбассе.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров «нормандской четверки» (Украины, России, Германии и Франции), в ходе которой стороны достигли соглашения об обмене пленными по формуле «всех на всех» до 31 декабря.
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в воскресенье, 29 декабря, планируется проведение обмена пленными.
 
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