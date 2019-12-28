Зеленский подтвердил, что сегодня должен состояться обмен пленными с Россией

«Должен быть обмен пленными. Мы ждем этого», — цитирует Зеленского пресс-служба украинского лидера. При этом он не уточнил формулу обмена, отметив, что «должна быть полностью завершена верификация всех людей».





Предполагается, что обмен удерживаемыми лицами пройдет утром в районе пункта въезда-выезда «Майорское» на линии соприкосновения сил в Донбассе.





Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров «нормандской четверки» (Украины, России, Германии и Франции), в ходе которой стороны достигли соглашения об обмене пленными по формуле «всех на всех» до 31 декабря.