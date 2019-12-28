Прогноз курса белорусского рубля на 2020 год

Внутренних причин для ослабления белорусского рубля в 2020 году возникнуть не должно, так как, хотя в банковской системе страны и возник избыток рублевых ресурсов, без внешнего толчка он вряд ли приведет к дестабилизации финансового рынка страны (см. «Итоги 2019 года: в Беларуси сформировались условия для девальвации рубля»). Нацбанк и Совмин собираются по-прежнему проводить жесткую кредитную и бюджетную политику, немного ослабив ее (на время) в связи с выборами президента. То есть, все зависит от состояния внешнего валютного рынка. А там ситуация выглядит крайне неопределенной.





Россия привлекает валютных спекулянтов





Российский рубль в прошлом году продемонстрировал неожиданную силу: по итогам года он укрепился против доллара примерно на 11%. Это объяснялось ростом цен на нефть, а также ослаблением угрозы введения новых санкций со стороны США, что привело к притоку средств валютных спекулянтов в российские рублевые облигации. За 11 месяцев текущего года иностранцы приобрели облигации федерального займа на 1,047 трлн. российских рублей, в результате чего их доля на рынке ОФЗ достигла 32%.





Это могло бы вызвать еще большее укрепление российской валюты , но, как и белорусский Нацбанк, Банк России поддерживает искусственную недооцененность своего рубля, скупая значительную часть валюты, поступающей от экспорта энергоносителей. Кроме того, российский ЦБ поддерживал свою ключевую ставку на сравнительно высоком уровне, что обеспечивало высокий спрос со стороны иностранных спекулянтов на российские ценные бумаги.





Правда, в 2019 году в России появился внутренний фактор, который потенциально может способствовать ослаблению рубля. Это настойчивые попытки президента России Владимира Путина добиться от правительства роста финансирования национальных проектов. Пока это у него не особенно выходит Как будто в насмешку, в 2019 году правительство РФ резко сократило расходы бюджета. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин 11 декабря на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что в текущем году прогнозирует неисполнение всех мероприятий федерального бюджета на один триллион рублей, а в прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд. На это Владимир Путин сказал следующее: «Нет‑нет, что‑то многовато». Похоже, что правительство обманывает его, хотя иногда создается впечатление, что он и сам обманываться не прочь. Как это ни удивительно, но в России формируется традиционная для нее в эпоху монархии система управления: добрый царь и плохие бояре.





Как бы то ни было, недовыполнение госрасходов в 2019 году стало еще одной причиной укрепления российского рубля.



Но ричины силы российской валюты в 2019 году могут стать причинами ее слабости в 2020 году. Иностранные спекулянты могут вывести свои средства из ОФЗ в случае ухудшения ситуации в мировой экономике. Кроме того, Банку России, приходится снижать свою ключевую ставку, так как инфляция из-за сокращения доходов населения упала ниже запланированного им уровня в 4%. Кроме того, Владимир Путин, похоже, настроен серьезно в отношении выполнения национальных проектов, поэтому в какой-то степени увеличить их финансирование правительству все же придется. Все это увеличит отток капитала из России, и вполне может ослабить рубль.





Дональд Трамп спас Америку





Таким образом, стабильность курса российского рубля в значительной степени зависит от ситуации в мировой финансовой системе и возможного глобального кризиса.





Он, судя по ряду показателей, должен был наступить в 2019 году. Но президент США Дональд Трамп в 2019 году спас американскую и мировую экономику от кризиса. Он надавил на ФРС, которая отказалась от планов повышения своих ставок и сокращения баланса и увеличила ставки три раза подряд, а также возобновила скупку ценных бумаг, обеспечивая банки и мировую экономику деньгами. Если бы ФРС действовала по своему плану, мы бы сейчас имели, скорее всего, обвал на мировых фондовых рынках и цен на нефть, рецессию в США и девальвацию белорусского рубля и других валют развивающихся стран против доллара.













Это оказало благотворное влияние на американскую экономику. И в настоящее время большинство экспертов считают, что глобального кризиса в 2020 году не произойдет. В частности, в JPMorgan Asset Management полагают, что рецессии в США не будет, хотя экономический рост останется медленным, а риски ухудшения ситуации повышаются.





Тем не менее, обвала рынка американских акций ожидают многие инвесторы. По данным Wall Street Journal, хеджфонд Bridgewater Associates LP, основанный американским миллиардером Рэем Далио, поставил более 1 млрд. долларов на то, что фондовые индексы S&P 500 (SPX) или Euro Stoxx 50 (STOXX50E) упадут к марту 2020 года.





А другой американский миллиардер Джеффри Гундлах, основатель DoubleLine Capital, в интервью Yahoo Finance заявил, что происходящие на американском рынке акций события напоминают динамику европейского Euro Stoxx 50 в конце 1990-х годов и рынка акций развивающихся стран в 2007-2008 годах.





Что касается отдаленных событий, то тут прогнозы еще более пессимистичны. В частности, эксперты Deutsche Bank в отчете «Представьте себе 2030 год» написали, что текущая ситуация похожа на конец 1970-х годов, когда рухнула Бреттон-Вудская система. Это событие спровоцировало резкий рост инфляции и взлет цен на золото. Кстати, в текущем году золото уже подорожало примерно на 15%, что является самым значительным ростом за последние 9 лет. Эксперты Deutsche Bank считают, что дешевая рабочая сила из Китая в последние 40 лет была главной причиной, которая сдерживала инфляцию. Однако теперь эта причина больше не работает, поэтому стимулирование экономики в США закончится глобальной инфляцией.





Впрочем, президент США Дональд Трамп, в отличие от Владимира Путина, хорошо знает, что происходит в экономике, и понимает, что фондовый рынок находится на грани обвала, поэтом и требует от ФРС все нового стимулирования экономики, заодно увеличивая и расходы бюджета. Если новая поддержка экономике будет оказана, американские акции еще могут продержаться какое-то время. То есть, США вряд ли станут источником глобального кризиса в 2020 году. Как и еврозона, центральный банк которой также снижает ставки и печатает евро.





Однако значительную неопределенность вносят президентские выборы в США, которые назначены на ноябрь 2020 года. Палата представителей американского конгресса недавно одобрила импичмент президента Дональда Трампа. Тому это пошло только на пользу, и его популярность выросла. Тем не менее, политическая неопределенность растет, особенно с учетом того, что в борьбу за пост президента включился еще один миллиардер – Майкл Блумберг.









Кризис может прийти из Азии





Кроме того, надо иметь в виду, что Дональд Трамп подержал американскую экономику не только за счет вливания в нее новых денег, но и за счет протекционистских мер, что привело к ухудшению состояния экономик и финансов многих развивающихся стран, которые пока также спасаются от кризиса за счет денежно-кредитной эмиссии.





Бывший главный экономический советник правительства Индии Арвинд Субраманьан, выступая в декабре в Гарвардском университете, заявил, что чрезмерная закредитованность индийских компаний и большой объем плохих активов на балансе индийских банков может привести к кризису в стране уже в 2020 году.





А советник центрального банка Китая Лью Шиджин сообщил, что чрезмерное стимулирование экономики в Китае может привести к ее резкому охлаждению. В отчете S&P Global Ratings за декабрь текущего года отметили рост уровня дефолта китайских частных компаний за 10 месяцев текущего года до рекордного уровня в 4,5%.





Впрочем, руководство Китая, как и Дональд Трамп, осознает грозящие угрозы, и не жалеет денег на предотвращение кризиса. Центральный банк Китая собирается оказать в 2020 году дополнительную поддержку банкам. А 18 декабря он снизил ставку 14-дневного обратного РЕПО с 2,7% до 2,65%. Кроме того, он дополнительно предоставил китайским банкам 200 миллиардов юаней, что составляет около 28,4 млрд. долларов.





Однако подобная финансовая поддержка малоэффективна, в частности, из-за того, что значительные объемы средств конвертируются в иностранную валюту и вывозятся из страны. Глава исследований Китая в Институте международных финансов Джин Ма отметил, что в текущем году данные об оттоке валюты из страны в статистике китайского ЦБ снижаются, но одновременно происходит взрывной рост графы «ошибки и пропуски» платежного баланса, в которой фиксируется теневой отток капитала. За три квартала из страны было выведено таким образом 198 млрд. долларов. Это больше, чем в кризисном для Китая 2015 году, когда юань был девальвирован.









Прогноз: мир еще держится, но ситуация ухудшается





Таким образом, объективные условия для глобального кризиса созрели и нарастают, однако лидеры ведущих стран мира осознают этот риск и заливают его деньгами. Бесконечно это продолжаться не может, и ситуация постепенно ухудшается. На это не побоялся указать даже обычно оптимистичный Всемирный банк, который в последнем отчете отметил, что «И развитые, и развивающиеся страны теперь более уязвимы по целому ряду направлений, нежели накануне последнего финансового кризиса. 75% стран имеют дефицит бюджета, объем их корпоративного долга в иностранной валюте заметно выше, чем в 2007 году, а их дефициты текущего счета больше в четыре раза. В сложившихся обстоятельствах, внезапный рост премии за риск может ускорить приход финансового кризиса, как это многократно случалось в прошлом».





В случае, если это произойдет, белорусский рубль ждет неизбежная девальвация. Это, конечно, не означает, что курс белорусского рубля в случае спокойствия на мировом финансовом рынке будет стабильным. Можно ожидать, что по-прежнему будут наблюдаться сезонные колебания курса доллара на БВФБ в течение года и месяца в интервале примерно 2-2,2 рубля за доллар. То есть, стоимость корзины валют из доллара, евро и российского рубля до середины января может расти, после чего будет снижаться до конца лета, а затем опять начнется ее подъем. Кроме того, корзина будет пытаться дорожать в начале каждого месяца и дешеветь к концу второй декады – дате завершения налоговых платежей. Колебания курсов будут сильнее в месяц после завершения каждого квартала в связи с уплатой дополнительных квартальных налогов.





Волатильность курса рубля в 2020 году может вырасти, так как Нацбанк планирует снижать свое участие в биржевых торгах. Сейчас он скупает излишки валюты на БВФБ, искусственно ослаблял рубль и препятствуя резким колебаниям его курса.



