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Надбавка к пенсии для ученых: не все так просто
Источник материала: Партизан
Пенсионеры, имеющие одновременно ученую степень доктора наук и звание профессора с 1 января 2020 года могут получать надбавку к пенсии, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
В Минруда напомнили, что для того, чтобы получать ежемесячные доплаты с 1 января 2020 года, необходимо заявить о таком праве в территориальные пенсионные органы.
В соответствии с президентским указом ежемесячные доплаты в размере двукратной базовой ставки (с января она составляет 370 белорусских рублей – Прим.) устанавливаются к пенсиям неработающих пенсионеров, достигших общеустановленного пенсионного возраста, имеющих одновременно ученую степень доктора наук и ученое звание профессора.
Чтобы получать такую доплату, пенсионер не должен работать на заслуженном отдыхе, и иметь степень доктора наук и ученое звание профессора. Претенденты на надбавку не могут быть ИП или осуществлять трудовую деятельность на основании трудовых и гражданско-правовых договоров.
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Пенсионеры, имеющие одновременно ученую степень доктора наук и звание профессора с 1 января 2020 года могут получать надбавку к пенсии, сообщили в Министерстве труда...
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