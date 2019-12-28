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Надбавка к пенсии для ученых: не все так просто

29.12.2019 09:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пенсионеры, имеющие одновременно ученую степень доктора наук и звание профессора с 1 января 2020 года могут получать надбавку к пенсии, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В Минруда напомнили, что для того, чтобы получать  ежемесячные доплаты с 1 января 2020 года, необходимо заявить о таком праве в территориальные пенсионные органы.

В соответствии с президентским указом ежемесячные доплаты в размере двукратной базовой ставки (с января она составляет 370 белорусских рублей – Прим.) устанавливаются к пенсиям неработающих пенсионеров, достигших общеустановленного пенсионного возраста, имеющих одновременно ученую степень доктора наук и ученое звание профессора.

Чтобы получать такую доплату, пенсионер не должен работать на заслуженном отдыхе, и иметь степень доктора наук и ученое звание профессора. Претенденты на надбавку не могут быть ИП или осуществлять трудовую деятельность на основании трудовых и гражданско-правовых договоров.
 
 
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Пенсионеры, имеющие одновременно ученую степень доктора наук и звание профессора с 1 января 2020 года могут получать надбавку к пенсии, сообщили в Министерстве труда...
 
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