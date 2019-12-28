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Ученые-пенсионеры с января 2020 года смогут получить доплату к пенсии

29.12.2019 12:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ученые-пенсионеры с января 2020 года смогут получить доплату к пенсии
Фото из открытых источников

В соответствии с Указом главы государства от 18 октября 2019 г. №386 «О стимулировании научной деятельности и совершенствовании оплаты труда» с 1 января 2020 г. вводятся ежемесячные доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров, достигших общеустановленного пенсионного возраста, имеющих одновременно ученую степень доктора наук и ученое звание профессора, сообщили в Минтруда.

За установлением доплаты надо обращаться в пенсионный орган по месту жительства с заявлением, трудовой книжкой и документами, подтверждающими присуждение ученой степени и присвоение ученого звания.

Доплата устанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения в пенсионный орган. Выплата доплаты осуществляется вместе с пенсией. 

Ученые-пенсионеры с января 2020 года смогут получить доплату к пенсии
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Размер доплаты с января составляет 370 руб. (двукратный размер базовой ставки, устанавливаемой Советом Министров Республики Беларусь для оплаты труда работников...
 
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