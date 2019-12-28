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Буратино 4 часа клеили нос, а Рина Зелёная вступалась за лягушек. Где и как снимали легендарный фильм
Источник материала: СТВ
«Беларусьфильм» обрёл славу всесоюзной фабрики детского кино, рассказали в одной из серий документального цикла
Наталья Бржозовская, бывшая жена Леонида Нечаева:
Наталья и Леонид познакомились за пару лет до начала съёмок. Девушка попала к Нечаеву на переозвучку фильма. Так завязалась дружба, которая закончилась свадьбой.
Наталья Бржозовская:
Молодожёны решили остаться в Минске. Именно супруга всегда была рядом с Нечаевым на протяжении всей работы над фильмом. Проблем хватало. Первые возникли ещё на этапе сдачи сценария.
Изольда Кавелашвили, редактор, сценарист:
Изначально актёрский состав предполагался совсем иным.
Так в картине появился Владимир Этуш. Он был настолько убедителен, что дети по-настоящему ополчились против него, и не упускали момента запустить в него шишкой, даже за кадром.
Галина Бугара, начальник цеха подготовки съёмок РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:
Антонина Карпилова, музыковед, киновед, преподаватель:
В итоге 9-летнему Диме досталась главная роль. Кстати, он единственный из маленьких артистов в дальнейшем связал свою жизнь с кино.
Наталья Бржозовская:
Особо разогнаться не получалось. Бюджет телевизионного объединения был вдвое меньше, чем у художественного. Павильонные съёмки отработали в Минске, а затем уехали в Ялту.
И пропали. От группы ни слуху, ни духу. Не на шутку встревожившись и разозлившись, директор телевизионного объединения выехала вслед за ними. И устроила разнос.
Правда всплыла только в 2005 году, когда коллеги на 30-летие выхода картины встретились у Леонида Нечаева. Выяснилось, что работа застопорилась из-за того, что Ролан Быков и Елена Санаева отправились в круиз по черноморскому побережью.
Однако, в целом, работа шла по графику. Маленькие актёры чрезвычайно полюбили режиссёра и даже называли его «папа Лёня».
Наталья Бржозовская:
На худсовете творилось невообразимое. Минкульт буквально трясло! Слишком уж сказочными получились персонажи! Но премьера всё же состоялась. Советские мальчики и девочки увидели сказку, которую впоследствии кинокритики назовут культовой, в первые дни нового 1976 года.
Наталья Бржозовская:
Сегодня реквизит и костюмы актёров легендарного фильма – в хранилище киностудии. Многие из них не выдержали испытание временем, их предстоит восстановить. Но аккуратная курточка Буратино и эксклюзивное платье Мальвины до сих пор греют душу сотрудникам студии.
Галина Бугара:
И всё же личного счастья в Минске не получилось. Режиссёр уедет в Москву. Но отношения с бывшей женой он будет поддерживать до последних дней. Несмотря на то, что после этого разрыва у него будет ещё не один брак.
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Буратино 4 часа клеили нос, а Рина Зелёная вступалась за лягушек. Где и как снимали легендарный фильм
«Беларусьфильм» обрёл славу всесоюзной фабрики детского кино, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». В 1975 году здесь начинаются...
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