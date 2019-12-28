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У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки
Источник материала: СТВ
До наступления 2020 года остаётся совсем немного. Атмосфера праздника уже витает в воздухе, а люди массово фотографируются с ёлками. Мы собрали несколько снимков знаменитостей, которые решили последовать этой новогодней традиции.
Naviband
Александр Глеб
Алёна Ланская
Алёна, дочь Ларисы Грибалёвой
Алина Загитова
Ани Лорак
Валерия
Виктория Азаренко
Глюкоза
Дмитрий Колдун
Леонид Агутин
Максим Мирный
Полина Гагарина
Сергей Лазарев
Стефания Маликова
Татьяна Корж
Юлия Савичева
Кстати, если вдруг вы всё ещё не подготовились к Новому году, у нас есть пара советов.
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До наступления 2020 года остаётся совсем немного. Атмосфера праздника уже витает в воздухе, а люди массово фотографируются с ёлками. Мы собрали несколько снимков...
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