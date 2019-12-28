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У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки

29.12.2019 12:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

До наступления 2020 года остаётся совсем немного. Атмосфера праздника уже витает в воздухе, а люди массово фотографируются с ёлками. Мы собрали несколько снимков знаменитостей, которые решили последовать этой новогодней традиции. 

Naviband 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки
Фото: instagram.com/mama_xu 

Александр Глеб 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки
Фото: instagram.com/svetlgleb 

Алёна Ланская 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки
Фото: instagram.com/alyonalanskaya 

Алёна, дочь Ларисы Грибалёвой 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки
Фото: instagram.com/gribalevalarisa 

Алина Загитова 

Олимпийская чемпионка Алина Загитова открутила крышку бутылки коньком 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки
Фото: instagram.com/azagitova 

Ани Лорак 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки
Фото: instagram.com/anilorak 

Валерия 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки
Фото: instagram.com/valeriya 

Виктория Азаренко 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки
Фото: instagram.com/vichka35 

Глюкоза 

Для успеха рост не важен. 11 примеров невысоких артисток 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки
Фото: instagram.com/glukozamusic 

Дмитрий Колдун 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки
Фото: instagram.com/koldunmedia 

Леонид Агутин 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки
Фото: instagram.com/agutinleonid 

Максим Мирный 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки
Фото: instagram.com/xsanka31 

Полина Гагарина 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки
Фото: instagram.com/gagara1987 

Сергей Лазарев 

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У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки
Фото: instagram.com/lazarevsergey 

Стефания Маликова 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки
Фото: instagram.com/steshamalikova 

Татьяна Корж 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки
Фото: instagram.com/tatsianakorzh 

Юлия Савичева 

У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки
Фото: instagram.com/yuliasavicheva 

Кстати, если вдруг вы всё ещё не подготовились к Новому году, у нас есть пара советов. 

Что нужно не забыть сделать – читайте здесь

Люди в материале: NAVIBAND, Ксения Жук, Артём Лукьяненко, Александр Глеб, Алёна Ланская, Лариса Грибалёва, Алина Загитова, Ани Лорак, Валерия, Виктория Азаренко, Глюкоза, Дмитрий Колдун, Леонид Агутин, Максим Мирный, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Стефания Маликова, Татьяна Корж, Юлия Савичева
 
 
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До наступления 2020 года остаётся совсем немного. Атмосфера праздника уже витает в воздухе, а люди массово фотографируются с ёлками. Мы собрали несколько снимков...
 
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