У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки

Источник материала: СТВ

До наступления 2020 года остаётся совсем немного. Атмосфера праздника уже витает в воздухе, а люди массово фотографируются с ёлками. Мы собрали несколько снимков знаменитостей, которые решили последовать этой новогодней традиции.

Naviband



Фото: instagram.com/mama_xu

Александр Глеб



Фото: instagram.com/svetlgleb

Алёна Ланская



Фото: instagram.com/alyonalanskaya

Алёна, дочь Ларисы Грибалёвой



Фото: instagram.com/gribalevalarisa

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка Алина Загитова открутила крышку бутылки коньком



Фото: instagram.com/azagitova

Ани Лорак



Фото: instagram.com/anilorak

Валерия



Фото: instagram.com/valeriya

Виктория Азаренко



Фото: instagram.com/vichka35

Глюкоза

Для успеха рост не важен. 11 примеров невысоких артисток



Фото: instagram.com/glukozamusic

Дмитрий Колдун



Фото: instagram.com/koldunmedia

Леонид Агутин



Фото: instagram.com/agutinleonid

Максим Мирный



Фото: instagram.com/xsanka31

Полина Гагарина



Фото: instagram.com/gagara1987

Сергей Лазарев

Дети и родители в одном возрасте. Узнаете юных Киркорова, Орбакайте, Лазарева?



Фото: instagram.com/lazarevsergey

Стефания Маликова



Фото: instagram.com/steshamalikova

Татьяна Корж



Фото: instagram.com/tatsianakorzh

Юлия Савичева



Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Кстати, если вдруг вы всё ещё не подготовились к Новому году, у нас есть пара советов.