Начался обмен пленными между Киевом и ОРДЛО













В частности, "омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова заявила о начале обмена.





"Обмен начался", - отметила Морозова.





Киев и ОРДЛО согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных". Отмечалось, что это не было дискуссионным вопросом.





Также сообщалось, что в список на обмен с ОРДЛО был включен фермер Николай Бутрименко, который сдал боевикам "ДНР" 10 украинских военных.



