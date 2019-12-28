ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Начался обмен пленными между Киевом и ОРДЛО

29.12.2019 12:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Начался процесс обмена пленными между Киевом и ОРДЛО в воскресенье, 29 декабря. Об этом сообщают росСМИ.




В частности, "омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова заявила о начале обмена.

"Обмен начался", - отметила Морозова.

Киев и ОРДЛО согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных". Отмечалось, что это не было дискуссионным вопросом.

Также сообщалось, что в список на обмен с ОРДЛО был включен фермер Николай Бутрименко, который сдал боевикам "ДНР" 10 украинских военных.

Обмен пленными пройдет по формуле - 120 от Киева и 80 от ОРДЛО. Об этом рассказали в эфире канала "112".

Отмечается, что обмен будет проходить в закрытом для прессы режиме.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начался процесс обмена пленными между Киевом и ОРДЛО в воскресенье, 29 декабря. Об этом сообщают росСМИ.
 
Новости дня
Новости разные
 
У кого самая красивая? Знаменитости показали праздничные ёлки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика