Под Фаниполем фура въехала в попавший в ДТП Ford

Авария произошла вчера около 16.00 на 22-км автодороге Р1.
В крайней левой полосе по касательной столкнулись Ford и Dodge. Никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Водители выставили аварийный знак и стали дожидаться прибытия ГАИ, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.
К 25-летнему водителю Ford прибыл его 47-летний отец, мужчина сел на заднее сиденье. В это время сзади в иномарку врезалась фура Volvo. Водитель грузового авто обгонял автобус и в сумерках не заметил другое авто.
В результате столкновения отец водителя Ford погиб на месте, сам молодой человек и его мать с различными травмами попали в больницу.