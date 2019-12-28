Под Фаниполем фура въехала в попавший в ДТП Ford

Источник материала: Аргументы и факты

Авария произошла вчера около 16.00 на 22-км автодороге Р1.

В крайней левой полосе по касательной столкнулись Ford и Dodge. Никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Водители выставили аварийный знак и стали дожидаться прибытия ГАИ, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

К 25-летнему водителю Ford прибыл его 47-летний отец, мужчина сел на заднее сиденье. В это время сзади в иномарку врезалась фура Volvo. Водитель грузового авто обгонял автобус и в сумерках не заметил другое авто.