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Под Фаниполем фура въехала в попавший в ДТП Ford

29.12.2019 13:33 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Под Фаниполем фура въехала в попавший в ДТП Ford
МВД Республики Беларусь

Авария произошла вчера около 16.00 на 22-км автодороге Р1.

В крайней левой полосе по касательной столкнулись Ford и Dodge. Никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Водители выставили аварийный знак и стали дожидаться прибытия ГАИ, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси. 

К 25-летнему водителю Ford прибыл его 47-летний отец, мужчина сел на заднее сиденье. В это время сзади в иномарку врезалась фура Volvo. Водитель грузового авто обгонял автобус и в сумерках не заметил другое авто. 

В результате столкновения отец водителя Ford погиб на месте, сам молодой человек и его мать с различными травмами попали в больницу. 

Под Фаниполем фура въехала в попавший в ДТП Ford
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В результате ДТП погиб 47-летний мужчина.
 
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