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Таланты театральной студии «Эксперимент» при Кореличском РЦКиНТ и Мирской детской школы искусств завершили творческий 2019 год феерически

29.12.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Слово «эксперимент» для кореличчан уже давно не означает «опыт» или «пробу». Теперь, когда мы его слышим, перед глазами невольно возникают фотографии детей на сцене с дипломами. И это неспроста: только за этот год ребята из театральной студии «Эксперимент» при Кореличском районном Центре культуры и народного творчества под руководством Михаила Башко привезли около 80 дипломов с различных конкурсов.

Таланты театральной студии «Эксперимент» при Кореличском РЦКиНТ и Мирской детской школы искусств завершили творческий 2019 год феерически

Международный конкурс искусств «Хрустальный василек», Международный фестиваль искусств «#BYFEST», Международный фестиваль искусств «OpenMoloFantasy», Международный конкурс искусств «Музыки свет», открытый республиканский творческий конкурс «Талисман удачи», открытый региональный фестиваль-конкурс детского творчества «Хрустальная снежинка» – это лишь небольшая часть конкурсов, где уже знают наших юных победителей.

Только в минувшие выходные маленькие звездочки выступили сразу на двух площадках и, как уже принято в театральной студии «Эксперимент», вернулись с дипломами.

Диплом 1 степени завоевала Дарья Безмен, диплом лауреата 1 степени – Карина Гимпель, диплом лауреата 2 степени привезла в Кореличи Арина Ханько, диплом лауреата 2 степени получила Надежда Ласовская, дипломом лауреата 2 степени наградили Софию Карвига, диплом 1 степени у Маргариты Дубковой. С Дипломом 1 степени вернулась Дарья Дубкова, Диплом 1 степени вручили Маргарите Звонко. Вот такой уровень показали ребята на l открытом региональном фестивале-конкурсе детского творчества «Хрустальная снежинка» в городе Ивье, где Михаилу Башко объявили благодарность за высокий профессионализм и качественную подготовку учащихся к конкурсу.

VI республиканский от-крытый республиканский открытый конкурс молодых исполнителей «Беларускія таленты» тоже пополнил копилку наград наших талантов. Диплом лауреата 1 степени и подарочный сертификат на участие в V юбилейном Международном конкурсе искусств «Музыки свет» привезла Маргарита Дубкова. Дипломом лауреата 1 степени, подарочным сертификатом на участие в V юбилейном Международном конкурсе искусств «Музыки свет» и подарочным сертификатом от компании «Artivities» на участие в международных конкурсах-фестивалях награждена Арина Ханько.

Благодарственное письмо за высокий профессионализм в подготовке лауреата VI Республиканского открытого конкурса молодых исполнителей «Беларускія таленты-2019» получил Михаил Башко.

Таланты театральной студии «Эксперимент» при Кореличском РЦКиНТ и Мирской детской школы искусств завершили творческий 2019 год феерически

Но не только талантливые воспитанники Михаила Башко прославляют Кореличчину.

Не так давно с наградами с IV Международного фестиваля искусств «#BYFEST» вернулись учащиеся Мирской детской школы искусств. Платон Комар стал лауреатом II степени в номинации «Инструментальное исполнительство – балалайка» и Лидия Дручик – дипломантом III степени в номинации «Инструментальное исполнительство – баян». А с I Международного фестиваля-конкурса творчества «Пирамида звезд» Лидия Дручик и Платон Комар вновь привезли дипломы, на этот раз лауреатов II степени.

– Хочется пожелать детям успехов и в дальнейших конкурсах, а учителям — творческого вдохновения, которое они будут черпать друг у друга в дальнейшем, а также и другим своим ученикам прививать любовь к музыке, учить их слушать и слышать то, о чем говорит нам музыка. Огромное спасибо также родителям за то, что настраивают своих детей на позитив, дают им поддержку и вместе с ними сопереживают, – благодарит директор Мирской детской школы искусств Ольга Веденеева.

Елизавета АЙКЯН
Фото из архива Михаила БАШКО

 
 
Ссылка на источник 24
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Слово «эксперимент» для кореличчан уже давно не означает «опыт» или «пробу». Теперь, когда мы его слышим, перед глазами невольно возникают
 
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