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Россия заявила, что интеграцию согласуют в начале 2020-го. В Минске опять протесты

29.12.2019 12:46 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Очередные новости от Восточного соседа: по мнению посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева, страны имеют хорошие шансы выйти на подписание программы интеграции в начале 2020 года. Такое мнение Мезенцев озвучил в комментариях «Известиям».

«Специально торопиться с выходом на подписание программы действий неправильно. У нас нет необходимости устраивать какую-то гонку или искусственную соревновательность — успеть за один день или за одну неделю. [...] При этом полагаю, что есть хороший шанс выйти на подписание столь значимых документов в начале следующего года», – заверил глава дипмиссии.

Что в это время происходит в Минске 

Люди снова вышли на протест против интеграции Беларуси и России. Акция не согласована с властями. 

Митинг начался в 12:00 на Октябрьской площади. Пока что людей мало, Из оппозиционных лидеров пришли Вячеслав Сивчик и Ольга Ковалькова.

Если вы остались дома, смотрите стрим «Радыё Свабода»: 

Напомним, только за декабрь в Минске прошли уже четыре акции против интеграции России с Беларусью. Разгонов не было, но! После акций 7 и 8 декабря на часть участников составили протоколы по ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии). Был суд, кому-то дали штраф, других отправили на «сутки». 

Обновляется. 

 
Теги: Минск
 
 
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Очередные новости от Восточного соседа: по мнению посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева, страны имеют хорошие шансы выйти на подписание программы интеграции в...
 
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