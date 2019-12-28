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Новогодние ярмарки в Минске: не сильно празднично. Что делать?

29.12.2019 12:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске в этом году открылось немало новогодних ярмарок. Есть примеры интересных, но они не очень на виду. Самые унылые — в центре, на Октябрьской площади и у Дворца спорта. Публицист и пиарщик Иван Караичев считает, что хорошую ярмарку с пресловутым «как в Европе» пока у нас может сделать только частник.


Иван Караичев — публицист, пиарщик.
Фото со страницы на Facebook

На днях многие сайты обошло видео, на котором три ростовые куклы весело танцуют на абсолютно пустой танцплощадке на красноярском острове. Мероприятие в поддержку чемпионата России по фигурному катанию не удалось, но аниматоры отработали до конца и заслужили почет. Наверное, Красноярск хотел бы другую славу в Рунете, но вышло как вышло.

На прошлой неделе я побывал на Октябрьской площади Минска и посетил ярмарку у Дворца спорта. И я вам скажу — здесь немногим веселее той красноярской истории. Немногочисленные палатки вдоль проспекта Независимости, сцена и елка — вроде бы все правильно, немногие люди ищут праздника, но его нет.

Думаю, секрет очевиден. Не хватает души и грамотного заимствования лучших примеров европейских рождественских ярмарок, многим из которых уже несколько веков. Есть классика, и не надо изобретать велосипед. Чтобы не 10, а 50 павильонов, чтобы у каждого из них были свой подход и соревнование — кто круче. По разнообразию блюд, работе продавцов, и чтобы качественный глинтвейн был хотя бы как альтернатива некачественному. Чтобы людей не пугали изношенными ритмами белорусской эстрады из динамиков.


Ярмарка у Дворца спорта. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В общем, посетил три места: на Октябрьской площади, у Дворца спорта и в известном дворе завода «Горизонт».

Давайте без обиняков: пока что настоящую европейскую новогоднюю ярмарку может сделать только частник — как в третьем примере. Причем не ипэшники, а мощные или небольшие, но дерзкие бренды. Которым НАДО. Которым МАЛО надеть на продавцов простые новогодние колпачки и выкатить ассортимент из хорошей ведомственной столовой. Которым мало пытаться сбывать банальные сувениры, чем занимается один из универмагов. Которым будет мало торговать абсолютно невкусным шашлыком (попробовал на трех точках) и глинтвейном из очень дешевых белорусских вин («ничего страшного, люди берут и никто не умер»). Которым захочется имиджево прозвучать. На фоне конкурентов и ради любви к родному городу.

Впрочем, мы это уже проходили совсем недавно. Помните, как потешно заполонило летом множество палаток хипстерскую улицу Октябрьская? Получились условные три посетителя в час на несколько десятков продавцов. Последние еще все удивлялись: а почему от нас шарахаются. А потому что есть непридуманная реальность.


Ассортимент в павильонах на ярмарке на Октябрьской площади. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Наш человек уже много где поездил и кое-что видел. И это не только фейсбучные активисты. Рождественские ярмарки в европейских городах — это место, откуда не хочется уходить. Аналоги на Октябрьской площади и у Дворца спорта — это места, откуда хочется сбежать почти каждому, кто хоть раз видел нормальную ярмарку даже в Восточной Европе, не говоря о Западной. В России встречается ироничная поговорка: что бы там ни делали — получается Калашников. А у нас получаются Дожинки.

Вот только в стране ширится и растет городское население. Осенние колхозные ярмарки у Дворца спорта вызывают все больше критических постов в Сети и требований перенести их из центра. Повторюсь, очень многие наши соотечественники побывали за рубежом. Видели, сравнивали. Если мы заявляем о европейском прошлом, мы должны быть таковыми, а не казаться. Понятно, что важно разнообразие и праздники должны быть интересны всем. Так делайте.

Три простых вывода.

Первый. Лучше сработает частный бизнес. Потому что больше мотивирован, делает от души и борется за идею. В Минске уже есть несколько мощных проектов, объединяющих под одним зонтиком многочисленные успешные бренды. К примеру, Гастрофест, Vulitza Ezha, фудкорты.


Атмосфера на частной ярмарке «Песочница» рядом с бывшими цехами завода «Горизонт». В этом году ярмарка работала всего пять дней. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Еще одна ярмарка, которую можно назвать удачным примером, — перед Комаровским рынком. Частная, сделана в партнерстве с брендом «Лідскае». Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Второй. Есть прекрасный пример разумного взаимодействия, в результате которого счастливы многие тысячи людей — «Вечера у Ратуши». Властям по силам и к вопросу ярмарок заранее подойти конструктивно. Почему в рамках нынешней идеологии нельзя дать команду: а чем мы хуже Кракова, Таллина или Львова? Государство заработает (на аренде и так далее) и не устранится от контроля за порядком. А крупные бренды сделают все как нужно. Всем выгода.

Третий. Важно тянуться к лучшим образцам. Конечно, можно доложить через удобные СМИ, что празднования посетили 75 или 150 тысяч человек. Цифры наберутся: людей тянет к людям, к елке, не все хотят сидеть дома у телевизора. Только не стоит обманываться: впечатления и атмосфера передаются не только количественными показателями.

Новогодние дни — это не только «закрытие года» на работе, закупки для праздничного стола, выбор подарков. Это еще и время осмыслить, где ты сегодня, в каком месте и куда ты хочешь двигаться в 2020 году. Хочется выдохнуть, взять за руки родных, выйти на ярмарку в центр столицы европейского государства и глотнуть свежего морозного воздуха.

Но не в этом году. Не убедили. Кстати, в одном из павильонов на Октябрьской — акционная семга. Хозяйки, берите за заметку. Не пропадать же добру.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги: Минск
 
 
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Публицист и пиарщик Иван Караичев считает, что хорошую ярмарку с пресловутым «как в Европе» пока у нас может сделать только частник.
 
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