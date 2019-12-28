|
В Минске милиция ворвалась в коворкинг, где люди собрались, чтобы посмотреть фильм
Источник материала: Партизан
Вчера вечером в коворкинг-пространстве ZBS собрались люди, чтобы посмотреть фильм «Последние дни Софии Шолль». Также во время мероприятия планировали подписать открытки политзаключенным и активистам, которые получили административные аресты за участие в несанкционированных акциях протеста.
Мероприятие было организовано инициативой #dissidentby, сообщает издание
Но прямо в начале мероприятия в коворкинг ворвалась милиция, потребовала прекратить просмотр фильма, переписали паспортные данные присутствующих и собирались составить на всех присутствующих протоколы по статье 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), но затем отпустили со словами «ищите другое место».
«Последние дни Софии Шолль» — фильм режиссера Марка Ротемунда о последних днях Софи Шолль, участницы антинацистской группы «Белая роза». Он получил три награды Берлинского кинофестиваля: «Серебряный медведь», а также другие европейские престижные награды и в 2006 году был номинирован на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера вечером в коворкинг-пространстве ZBS собрались люди, чтобы посмотреть фильм «Последние дни Софии Шолль». Также во время мероприятия планировали подписать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)