В Минске милиция ворвалась в коворкинг, где люди собрались, чтобы посмотреть фильм

«Новы час». Мероприятие было организовано инициативой #dissidentby, сообщает издание





Но прямо в начале мероприятия в коворкинг ворвалась милиция, потребовала прекратить просмотр фильма, переписали паспортные данные присутствующих и собирались составить на всех присутствующих протоколы по статье 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), но затем отпустили со словами «ищите другое место».









«Последние дни Софии Шолль» — фильм режиссера Марка Ротемунда о последних днях Софи Шолль, участницы антинацистской группы «Белая роза». Он получил три награды Берлинского кинофестиваля: «Серебряный медведь», а также другие европейские престижные награды и в 2006 году был номинирован на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.