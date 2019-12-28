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Новогодние подарки беларусов: 16 000 сертификатов на алкоголь, сёмга и 15 суток. Самое смешное в байнете за неделю

29.12.2019 14:10 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня последнее воскресенье 2019 года  – давайте посмеемся перед последним понедельником года. В эфире одна из наших любимых рубрик «Самое смешное в байнете за неделю». 

Начнем с шуток KYKY: 

Хедлайнером недели, как и Венского бала, опять стал президент. Лукашенко  дал интервью главреду «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову. В нем он сказал и про протесты, которые не первую неделю проходят в Минске: «Конечно, конечно, я их понимаю [людей, вышедших с БЧБ-флагами на минские протесты], поэтому я об этом и говорю. Но не надо говорить, что это такие массовые. Потому что выходили на проспект Победителей, на проспект Независимости, где огромная масса народа идет, а 400 человек — это ядро нашей оппозиции поднимали флаги, и в СМИ то, что вы видели, кажется: ого, сколько народу. Это обычные люди [попали на фото]: кто на работу, кто с работы, кто в магазин». 

Еще немного про интервью Лукашенко Венедиктову. Вот, что еще сказал президент: «Сталину надо поставить памятник в Беларуси, я как историк говорю, за пакт Молотова — Риббентропа». 

 

В продолжении темы про президента: 

После протестов 7 и 8 декабря беларусов начали массово задерживать по обвинению в участии в несанкционированных акциях, Были суды, на одном из них решили наказать священника – отца Викентия (Виктора Ковалькова) обязали выплатить 50 базовых величин, то есть 1275 рублей.


Беларусы уже давно поняли, что с юмором жить в этой стране и читать новости про интеграцию с Россией проще. Поэтому вот вам шутки про остальные задержания и дорожные карты. 
 

 

На этой неделе беларусы перестали работать и начали праздновать Рождество и Новый год. В стране было много корпоративов. И шуток про новогоднее настроение и подведение итогов года. 

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