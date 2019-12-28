Новогодние подарки беларусов: 16 000 сертификатов на алкоголь, сёмга и 15 суток. Самое смешное в байнете за неделю

Источник материала: KYKY

Сегодня последнее воскресенье 2019 года – давайте посмеемся перед последним понедельником года. В эфире одна из наших любимых рубрик «Самое смешное в байнете за неделю».

Начнем с шуток KYKY:

Хедлайнером недели, как и Венского бала, опять стал президент. Лукашенко дал интервью главреду «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову. В нем он сказал и про протесты, которые не первую неделю проходят в Минске: «Конечно, конечно, я их понимаю [людей, вышедших с БЧБ-флагами на минские протесты], поэтому я об этом и говорю. Но не надо говорить, что это такие массовые. Потому что выходили на проспект Победителей, на проспект Независимости, где огромная масса народа идет, а 400 человек — это ядро нашей оппозиции поднимали флаги, и в СМИ то, что вы видели, кажется: ого, сколько народу. Это обычные люди [попали на фото]: кто на работу, кто с работы, кто в магазин».





Еще немного про интервью Лукашенко Венедиктову. Вот, что еще сказал президент: «Сталину надо поставить памятник в Беларуси, я как историк говорю, за пакт Молотова — Риббентропа».

В продолжении темы про президента:





После протестов 7 и 8 декабря беларусов начали массово задерживать по обвинению в участии в несанкционированных акциях, Были суды, на одном из них решили наказать священника – отца Викентия (Виктора Ковалькова) обязали выплатить 50 базовых величин, то есть 1275 рублей.



Беларусы уже давно поняли, что с юмором жить в этой стране и читать новости про интеграцию с Россией проще. Поэтому вот вам шутки про остальные задержания и дорожные карты.



Начались суды против участников анти-интеграционных митингов. Очень напоминает одно там союзное государство https://t.co/VB9x2UD3DP pic.twitter.com/U2ryltZBUD — Чай з варэннем (@belteanews) December 27, 2019

В связи со свежайшими новостями про дорожные карты. pic.twitter.com/oyYE9DQUnW — РБ головного мозга (@belamova) December 23, 2019

На этой неделе беларусы перестали работать и начали праздновать Рождество и Новый год. В стране было много корпоративов. И шуток про новогоднее настроение и подведение итогов года.

Жуткий трэш в Дане pic.twitter.com/DCis5p5z2e — Denis Blisch (@blisch) December 27, 2019

Когда хотел сфоткать главную ёлку страны, а сфоткал это! pic.twitter.com/CJSNVujzXs — Evgeny Kriskévich (@EKriskevich) December 27, 2019

Жыць у Беларусі гэта калі на ДН табе дораць шкарпэткі з аўтазакамі, штош pic.twitter.com/PRTCTbCNdq — zirnichka (@zirnichka) December 22, 2019