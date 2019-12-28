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Новогодние подарки беларусов: 16 000 сертификатов на алкоголь, сёмга и 15 суток. Самое смешное в байнете за неделю
Источник материала: KYKY>
Сегодня последнее воскресенье 2019 года – давайте посмеемся перед последним понедельником года. В эфире одна из наших любимых рубрик «Самое смешное в байнете за неделю».
Начнем с шуток KYKY:
Хедлайнером недели, как и Венского бала, опять стал президент. Лукашенко дал интервью главреду «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову. В нем он
Еще немного про интервью Лукашенко Венедиктову. Вот, что еще сказал президент: «Сталину надо поставить памятник в Беларуси, я как историк говорю, за пакт Молотова — Риббентропа».
В продолжении темы про президента:
После протестов 7 и 8 декабря беларусов начали массово задерживать по обвинению в участии в несанкционированных акциях, Были суды, на одном из них решили наказать священника – отца Викентия (Виктора Ковалькова) обязали выплатить 50 базовых величин, то есть 1275 рублей.
На этой неделе беларусы перестали работать и начали праздновать Рождество и Новый год. В стране было много корпоративов. И шуток про новогоднее настроение и подведение итогов года.
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