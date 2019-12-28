В Беларуси хотят предупреждать водителей о нарушениях ПДД с помощью SMS

В Беларуси предлагают извещать водителей о совершенных нарушениях моментальными SMS-сообщениями. Как отметил заместитель председателя Палаты представителей Валерий МИЦКЕВИЧ, большое количество правонарушений регистрируется на дорогах с помощью камер фотофиксации, передает БЕЛТА .

«Надо очень серьезно подумать, каким образом обеспечить безопасность на дорогах, чтобы меньше совершалось дорожно-транспортных происшествий, но при этом упростить процедуру, усилить профилактическую составляющую. Например, не ждать пока человек наберет 10-20 нарушений. Выехал из Минска и при первом же нарушении (где-то проехал на красный свет или превысил скорость) получил информацию: «Уважаемый водитель, вы нарушили Правила дорожного движения», – привел пример зампредседателя Палаты представителей.

Приходить такие сообщения могут моментально как с помощью мобильных предложений, так и в виде SMS-сообщений. Валерий Мицкевич считает, что подобный подход дисциплинирует водителей, и в поездке они будут внимательнее следить за дорогой. «Сейчас это на уровне предложения, идеи», – заметил он.

«Нужно создать условия, чтобы у человека была возможность не нарушать, не возникало желание нарушать. Например, прежде чем применять санкции в отношении неправильной парковки, нужно предоставить возможность припарковаться. Если мы говорим о правилах перехода улицы, то должны быть созданы условия для того, чтобы можно было безопасно перейти проезжую часть. Если нет тротуаров, если человек вынужден идти по дороге, то почему мы должны требовать от него соблюдения Правил дорожного движения? У него нет такой возможности, и мы не имеем морального права его наказывать, хотя формально он нарушает закон», – подчеркнул Валерий Мицкевич.