Наине Ельциной стало плохо во время прощания с Волчек

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По его словам, Ельцина очень сильно переживает, ее успокаивают близкие и знакомые, в частности тренер Татьяна Тарасова. Как отмечает издание, вдове первого президента России принесли таблетки. Через некоторое время она смогла подойти к гробу, чтобы попрощаться с актрисой.





Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. Причиной смерти назвали отек головного мозга и отек легких. В 1971 году она стала режиссером театра, а позже работала художественным руководителем «Современника». Последним желанием актрисы было продолжение работы театра: незадолго до смерти она попросила найти ей преемника.





Галина Волчек будет похоронена рядом с другим великим режиссером Марком Захаровым.