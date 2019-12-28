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Наине Ельциной стало плохо во время прощания с Волчек

29.12.2019 14:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вдове первого президента России Бориса Ельцина Наине стало плохо на церемонии прощания с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственного корреспондента.


Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости


По его словам, Ельцина очень сильно переживает, ее успокаивают близкие и знакомые, в частности тренер Татьяна Тарасова. Как отмечает издание, вдове первого президента России принесли таблетки. Через некоторое время она смогла подойти к гробу, чтобы попрощаться с актрисой.

Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. Причиной смерти назвали отек головного мозга и отек легких. В 1971 году она стала режиссером театра, а позже работала художественным руководителем «Современника». Последним желанием актрисы было продолжение работы театра: незадолго до смерти она попросила найти ей преемника.

Галина Волчек будет похоронена рядом с другим великим режиссером Марком Захаровым.
 
 
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Вдове первого президента России Бориса Ельцина Наине стало плохо на церемонии прощания с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек. Об...
 
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