В Турции представили проект национального электромобиля

Источник материала: Tut.by

В Турции, где сейчас работает множество автомобильных заводов, частично или полностью принадлежащих мировым концернам и выпускающих машины под иностранными марками, появился собственный национальный автомобильный бренд.





В минувшую пятницу общественности были представлены прототипы электромобилей, которые станут выпускаться консорциумом из пяти компаний TOGG (сокращение от Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu). Курировал процесс создания собственного автомобильного бренда президент Турции Реджеп Эрдоган, который произнес на презентации торжественную речь. Пока журналистам показали два электрических прототипа — компактные седан и кроссовер, над внешним обликом которых работали дизайнеры итальянского бюро Pininfarina.





По словам представителей TOGG, покупателям турецких электрокаров предложат два варианта силовых установок. Базовые модели получат один электродвигатель на задней оси мощностью 200 лошадиных сил, в то время как топ-версии будут полноприводными — с еще одним 200-сильным электромотором на передней оси.





На набор первой «сотни» двухмоторные полноприводные модификации будут тратить около 4,8 секунды, заявленный пробег на одной зарядке — 500 км. Заднеприводные версии смогут разгоняться до 100 км/ч за 7,6 секунды и преодолевать до 300 км между подзарядками. Известно также, что колесная база у кроссовера равна 2,8 м, прочих параметров своих электромобилей турки пока что не раскрывают.





Для серийных вариантов седана и кроссовера TOGG обещан также автопилот второго уровня с перспективой «апгрейда» до третьего — то есть электроника сможет полностью брать управление на шоссе и во время парковки. По задумке, электромобили смогут обмениваться информацией с дорожной инфраструктурой и другими машинами по протоколу V2X.





Старт массового производства своих «электричек» турецкий стартап обещает в 2021 году на новом заводе в Гемлике (провинция Бурса) — первым в серию пойдет кроссовер. У местных дилеров машины должны появиться в первой половине 2022 года, а к 2030 году модельный ряд TOGG планируется расширить до пяти электрокаров.