Белорусский певец Георгий Колдун стал вторым в шоу талантов в Украине

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В Киеве состоялся суперфинал десятого сезона популярного музыкального шоу «Х-Фактор». За победу боролись белорусский исполнитель Георгий Колдун и Эвелина Иващенко. Наставницей белоруса была популярная в Украине певица Ольга Полякова.

В результате онлайн-голосования зрителей победу одержала 17-летняя Эвелина Иващенко. Белорусский артист стал вторым.

Отметим, что несколько лет назад в шоу успешно выступил еще один белорус Евгений Литвинкович. Георгий Колдун пробовал свои силы в российской версии шоу «Голос», однако пройти этап «слепых» прослушиваний ему не удалось.