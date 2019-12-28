ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский певец Георгий Колдун стал вторым в шоу талантов в Украине

29.12.2019 13:57 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусский певец Георгий Колдун стал вторым в шоу талантов в Украине
Фото из открытых источников

В Киеве состоялся суперфинал десятого сезона популярного музыкального шоу «Х-Фактор». За победу боролись белорусский исполнитель Георгий Колдун и Эвелина Иващенко. Наставницей белоруса была популярная в Украине певица Ольга Полякова.

Белорусский певец Георгий Колдун стал вторым в шоу талантов в Украине Белоруска Руслана Панчишина прошла в испанское шоу «Голос.Дети»

В результате онлайн-голосования зрителей победу одержала 17-летняя Эвелина Иващенко. Белорусский артист стал вторым.

Отметим, что несколько лет назад в шоу успешно выступил еще один белорус Евгений Литвинкович. Георгий Колдун пробовал свои силы в российской версии шоу «Голос», однако пройти этап «слепых» прослушиваний ему не удалось.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Георгий Колдун выступил в суперфинале популярного музыкального проекта в Украине «Х-Фактор 10».
 
Новости дня
Новости разные
 
«В Новый год работаю, а 3 января уезжаю кататься на лыжах». Белорусы - о заработке в праздничный сезон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика