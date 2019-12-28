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«Белагропромбанк» получит акции сельхозпредприятия вместо долгов
Источник материала: Партизан
Совет министров определил позицию представителей государства в органах управления «Белагропромбанка». Она прописана в постановлении №908 от 24 декабря, которое официально опубликовано на Национальном правовом портале.
В соответствии с документом будет произведена реструктуризация задолженности ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского» перед «Белагропромбанком» в размере более 17,2 млн рублей.
Банку вместо возврата долга будут переданы 172 315 акций сельхозпредприятий стоимостью 100 рублей каждая. Сейчас они находятся в собственности Кировского районе. Таким образом, банк станет владельцем доли 51,3% уставного фонда предприятия.
В целом обязательства по долгосрочным кредитам и займам, а также лизинговым платежам «Рассвета» на начало этого года составил 25,8 млн рублей. В 2018 году предприятие показало выручку в почти 33,2 млн рублей и зафиксировало чистую прибыль в 501 тыс. рублей.
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Совет министров определил позицию представителей государства в органах управления «Белагропромбанка». Она прописана в постановлении №908 от 24 декабря, которое...
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