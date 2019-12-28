В Минске состоялось шествие Дед Морозов и Снегурочек

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сказочные персонажи заполнили улицы Минска. Даже автомобилистам пришлось остановиться: в центре города состоялось шествие с участием Дед Морозов и Снегурочек. Впрочем, это было не совсем шествие – корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова расскажет подробнее.

Свои сани они оставили дома. На параде нужно удивлять. Поэтому Дед Морозы пересели на тракторы. И Снегурочка тоже. Транспорт для праздника преобразили, поэтому участники парада поправляют: не трактор, а звездолет.

«Решили обычную машину превратить в космический корабль и улететь в космос на новый год!» – делится задумкой молодой человек в костюме зимнего волшебника.

«С новым годом!» – скандируют участники шествия.

Перед волшебниками не устояли даже автомобилисты. На несколько часов главный проспект столицы стал пешеходным. Его заполонили сотни Дедов Морозов и Снегурочек. Впрочем, присоединиться мог любой сказочный персонаж.

Колонна растянулась на несколько километров: тут и белые медведи, и снеговики, и даже символ уходящего года. С понедельника по пятницу они – сотрудники столичных предприятий, а сегодня волшебники. Раздают угощение и желают счастья.

«Самое главное – это родные и близкие. Любите и цените их. Счастья, здоровья! А мы сделаем все, что сможем», – пожелал зрителям телеканала «МИР 24» участник парада.

«Мистер свинья, пожелайте, пожалуйста, что-нибудь в новом году!» – просит корреспондент. «Счастья, здоровья!» – отвечает мужчина в костюме символа уходящего года.

«Всем счастья, здоровья. Чтобы без ЧС. Всего хорошего!» – желает еще один Дед Мороз.

На праздник пришли тысячи зрителей. Да еще и погода подыграла: чуть ли не впервые за зиму улицы Минска запорошил снег. Самое время загадывать желания.

«Я мечтаю, чтобы моя малышка была здорова. Это самое главное желание для любой мамы», – говорит молодая девушка. «Зайка, о чем ты мечтаешь?» – интересуется корреспондент. «Цветочек», – отвечает девочка.

«Я мечтаю о кукольном домике L.O.L.», – пожелала другая девочка. «Чтобы дети были здоровы, чтобы в школу пошла внучка», – поделился мужчина из толпы.

«А взрослые продолжают верить в Деда Мороза?» – спросила Ольга Баранова у гостей парада. «Конечно, обязательно, каждый год ждем подарков», – отвечают ей.

И вот сказочные герои добрались до главной елки страны. В этом году ее звезда сияет на высоте в 30 метров! Эта ель в пятерке самых высоких новогодних деревьев СНГ.

И хоть на улице мороз, зрители долго не отпускали волшебников. Ведь повстречать их можно лишь раз в году. Всех пришедших ждало музыкальное представление. О волшебстве, конечно. А оно, уверяют сказочные герои, случается не только в детстве.