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«В Новый год работаю, а 3 января уезжаю кататься на лыжах». Белорусы - о заработке в праздничный сезон

29.12.2019 13:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для большинства Новый год — сезон крупных расходов: подарки родственникам и друзьям, продукты для праздничного стола, новые наряды и елочные украшения, развлечения с детьми на длинных каникулах. Но некоторые пользуются этим временем для того, чтобы побольше поработать и получить сезонную прибавку к доходу. «Можно реально что-то отложить и почувствовать, что вот они, деньги», — говорит кондитер Ирина, которая весь декабрь готовит и продает подарочные наборы сладостей. «А я с 3 января беру отпуск и уезжаю в Альпы кататься на лыжах. Сначала зарабатываю, а потом беру деньги с собой и с удовольствием трачу», — добавляет таксист Сергей, который работал в прошлую новогоднюю ночь и планирует выйти на маршрут в эту.

FINANCE.TUT.BY поговорил с теми, у кого есть новогодние доходы, об особенностях праздничного бизнеса, рабочем графике в пиковый сезон и заработках.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Продавец искусственных елок: «В сезон работаю с 8 утра до 11 вечера, и так почти два месяца без выходных»

— Готовиться к следующему сезону мы начинаем почти сразу после Нового года, — рассказывает Дмитрий, который занимается продажей искусственных елок с 2007 года. — Обычно к весне у нас уже оформлен заказ у поставщиков, в октябре елки приезжают, а в ноябре начинаем продажу.

Дмитрий объясняет, что большинство хороших европейских производителей работают только под заказ, а не на склад, и докупить что-то позже уже не получится. Поэтому, прежде чем оформлять заказ, нужно точно определиться, сколько елок понадобится в следующем сезоне и каких моделей.

— В первую очередь смотрим на то, каким был спрос в предыдущем сезоне. Плюс ориентируемся на тренды, которые появляются каждый год, ездим в качестве посетителей на специализированные выставки в Европе и в России, — говорит Дмитрий. — По окончании сезона у нас обычно остается минимальное количество товара. Вот когда в 2014 году был кризис, мы его прочувствовали. Спрос упал, остаток был, но в целом тоже небольшой. Чаще происходит такое, что какие-то модели достаточно рано заканчиваются.

По словам собеседника, пиковый сезон для продавца искусственных елок длится с конца ноября и до 20-х чисел декабря.

— Раньше спрос был и перед самым Новым годом, люди приходили вплоть до 27−28 декабря. Но сейчас такого нет, народ в основном ставит елки до католического Рождества. То есть к 24 декабря у всех обычно все уже куплено, — анализирует Дмитрий. — Если вы хотите купить елку, лучше приходить пораньше. Например, в этом году к Рождеству у нас выбирать было уже практически не из чего. Какие-то модели закончились, у каких-то остались только не самые востребованные размеры — 120 см или 180+.

Тем не менее, находятся и те, кто решает прикупить елку в январе.

— Есть такая категория людей, у которых не получается купить елку перед Новым годом. Может, на отдыхе были или еще что. И еще есть вторая категория — те, кто ждет скидок на определенные модели, чаще всего добротные и дорогие. Иногда видно, что покупателю нравится елка, он приезжает на нее посмотреть, ходит кругами, в итоге спрашивает, будут ли потом скидки. Но к тому моменту, когда мы могли бы дать скидку, все эти модели уже распроданы, — объясняет Дмитрий.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Он рассказывает, что в ноябре и декабре работать приходится без выходных и в буквальном смысле с утра до ночи.

— Это специфический бизнес, в котором мало кто разбирается, поэтому здесь сложно что-то делегировать. Например, рекламными кампаниями мы занимаемся тоже сами. В сезон у меня рабочий день начинается в 8 утра, а закончится может в 11 вечера и позже. В таком темпе работаем два месяца без выходных.

А чем занимаются продавцы елок летом? В случае Дмитрия это другой сезонный бизнес — продажа велосипедов.

— Вот в январе наступает затишье, потому что никому не нужны ни елки, ни велосипеды, и можно перевести дух, — смеется он. — В целом елки — это более рискованный бизнес. Если не успел что-то продать, то не продашь уже до следующего года. Но не могу сказать, что на елках нам удается заработать как-то особенно много именно для себя. Все, что получаем, вкладываем в бизнес.

Кондитер: «Заказов было так много, что перед Новым годом могла всю ночь не ложиться»

Ирина уже пять лет работает кондитером — печет торты, печенье, пряники, хлеб. В новогодний сезон на красивые праздничные сладости повышенный спрос, так что готовиться к нему Ирина начинает еще в октябре.

— Стараюсь заранее продумать новогодние идеи, чтобы в ноябре сделать объявления в соцсетях и начать собирать заказы, — поясняет она. — Конечно, есть основы, которые повторяются из года в год. Это либо что-то популярное у покупателей, либо что-то традиционное. Например, всегда есть спрос на рождественский кекс, который я выпекаю еще в начале декабря. Но что-то каждый раз придумываю заново: состав сладких наборов, дизайн тортов и пряников. Еще приходится больше внимания уделять упаковке, потому что в этом плане люди стали больше разбалованы. Нужно понять, какие будут принты, ленты, все это заранее купить и заказать.

Ирина рассказывает, что кондитеры по-разному планируют новогодний сезон. Тем, кто работает командой, выгоднее брать корпоративные заказы и «отрабатывать объемом».

— Это настоящий конвейер: сначала несколько дней печешь, потом несколько дней расписываешь, потом столько же упаковываешь. Одному с этим сложно управиться, — говорит Ирина. — Я обычно работаю в первую очередь по предзаказам, но в целом Новый год — это такое время, когда ничего не пропадет. Какие-то конфеты, печенье ты либо продашь, либо сам раздаришь. Подарочные сладкие наборы тоже можно сделать впрок, потому что всегда находятся люди, которые забывают или не успевают купить подарки, а потом звонят и спрашивают, есть ли у меня хоть что-нибудь.


Пример пряничных елочек, которые готовит Ирина. Фото предоставлено героиней публикации

Ирина рассказывает, что перед Новым годом работать в буквальном смысле приходится по ночам.

— У меня маленькая дочка, поэтому днем удается разве что замесить тесто и поставить его в холодильник. Так что мое время — это вечер и ночь, когда приходит с работы муж и может отвлечь детей, — объясняет Ирина. — Когда я только начинала, перед Новым годом иногда могла и всю ночь не ложиться, потому что заказов было очень много. Но в этом году такого потока нет. Может, у меня просто стало меньше сил этим заниматься, а может, я потеряла время, потому что появились сильные конкуренты, которые перехватили часть клиентов. У многих есть собственные цеха, плюс начали развиваться разные маркеты, где продаются новогодние изделия, они тоже подстегнули спрос. Словом, конкуренция у нас сейчас очень большая.

За несколько новогодних сезонов Ирина вывела для себя определенные правила.

— Например, раньше я расписывала очень много пряников и печений, придумывала для них интересный декор. А сейчас поняла, что это занимает очень много времени и мне сложно этим заниматься, — признается собеседница. — За прошлые годы эти ночные смены нон-стоп сильно подкосили здоровье, после праздников много времени уходило на восстановление. Поэтому потихонечку от расписных пряников я отошла, могу сделать буквально по одному-два в подарочные наборы для красоты.

На решение отказаться от переработок повлияло и то, что «теряется трепетное ощущение от праздника, и вообще этот праздник не очень хочешь».

— Пару лет назад новогодний чес мог быть вплоть до 31 декабря, так, что я толком не успевала подготовить стол для своей семьи. Потом в 12 поднимешь бокал шампанского — и все, Золушка ушла, — вспоминает Ирина. — После такого понимаешь, что нужно как-то ограничивать нагрузку. Думаю, каждому кондитеру приходится делать выбор: либо праздник для других, либо для себя и своей семьи.

И все-таки напряженный график работы окупается финансово. Ирина говорит, что обычно «новогодняя отдача велика».

— Заработок кондитера — это очень размытая вещь. Ты получаешь деньги и сразу их вкладываешь в продукты, упаковку, какие-то новые формочки. То есть вроде как и зарабатываешь, а вроде как все сразу же куда-то уходит. А в Новый год объем заказов больше, и в кармане ощущаешь тоже больше. Можно реально что-то отложить и почувствовать, что вот они, деньги.

Зато в январе наконец-то можно отдохнуть. По словам Ирины, в это время происходит заметный отток клиентов, и месяц получается глухим.

— Нет массовых праздников, все уже объелись этими конфетами и пряниками, сильно вложились финансово, поэтому бывают разве что какие-то единичные заказы. Поэтому к следующему пику, 14 февраля и 8 марта, так или иначе успеваешь восстановиться, — говорит Ирина.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Таксист: «Наивно думать, что в новогоднюю ночь можно заработать миллиарды»

Сергей полтора года работает в такси 135. В прошлом году он вышел на маршрут в новогоднюю ночь и планирует так же поступить в этом.

— По моему мнению, всеми людьми, которые выходят поработать в Новый год, движут в первую очередь финансовые трудности и желание заработать. То есть там семья понимает, что папа поехал работать, чтобы для семьи сделать хорошо. А у кого-то кредиты, особенно у молодежи: купили квартиру, купили мебель, а теперь надо возвращать, — рассказывает Сергей. — Есть еще одна категория водителей — одинокие люди, которым некуда пойти, или те, у кого проблемы в семье. Они выезжают не только ради заработка, но и чтобы поучаствовать в празднике. В Новый год все доброжелательные, на позитиве, поздравляют тебя. Невольно подпитываешься этой энергией.

Сергей признается, что перед первой рабочей новогодней ночью предполагал «серьезно поправить свое финансовое положение».

— Но после нее уже наивно было бы думать, что там можно заработать миллиарды. Если, конечно, делать все честно, а не брать, как бомбилы, по 72 рубля за три километра, — комментирует он. — Да, заказов очень много. Но с учетом того, что надо ехать на место, дожидаться людей, все равно физически не получается принять больше трех-четырех вызовов в час. Еще иногда случается человеческий фактор: люди долго не могут вызвать такси, отправляют заказы в разные службы, и в итоге по вызову приезжает несколько машин. Ну, что тут поделать — только рукой махнуть и ехать дальше.

Сергей добавляет, что в новогоднюю ночь все вызовы, как правило, ограничиваются центром города.

— Это примерно 5−7 рублей за вызов. У тех же «Убера» или «Яндекс.Такси» стоимость от наплыва вырастает в два-три раза, они за то же расстояние могут взять 15−17 рублей. Но наше такси работает без повышающих коэффициентов, так что какого-то огромного заработка на Новый год не будет.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Тем не менее, сумма все же получится больше обычного. По словам Сергея, за прошлую новогоднюю ночь его «грязная» касса составила порядка 260−270 рублей. Из этой суммы еще нужно вычесть различные расходы: рассчитаться со службой за заказы, оплатить бензин и так далее. Для сравнения, за обычный вечер выходного дня «грязная» касса может составить примерно 150−160 рублей.

— Но такси — это лотерея. Никогда не знаешь, куда поедешь и сколько заработаешь. Иногда в какой-нибудь обычный день пойдет дождь или снег, все начинают вызывать машины, и в итоге получается столько же, как на Новый год, — уточняет Сергей.

В прошлом году он вышел на работу около шести вечера 31 декабря и закончил около пяти утра 1 января, а Новый год встретил в дороге вместе с клиентом.

— Он сильно опаздывал, я его вез, и все закончилось тем, что в полночь мы проезжали мимо Октябрьской площади. Там куча народу, мы остановились, посигналили и поехали дальше. В итоге все были счастливы, — вспоминает Сергей.

Таксисту выгодно выходить на работу не только в новогоднюю ночь, но также 1 и 2 января. В это время люди продолжают разъезжать по гостям, а машин при этом, отмечает собеседник, гораздо меньше.

— На новогоднюю ночь водители выходят, а потом, чтобы это компенсировать, сразу берут выходные, — поясняет Сергей.

Есть повышенный спрос на такси и в декабре, когда начинается сезон корпоративов. По словам Сергея, «новогодний чес» начинается где-то в районе 10 числа.

— Я люблю выходить на работу вечером и оставаться часов до 2−3 ночи, когда разъезжаются корпоративы. Тут и скорость выполнения заказов выше, чем днем по пробкам, и маршруты интереснее. Люди как с корпоративов едут? Садятся в машину трое коллег, называют три адреса. Доход с такой посадки получается больше. Выгоднее взять один заказ на 15−20 рублей, чем три по 5. А иногда, бывает, и артистов из ресторана в ресторан возишь.

Работа в новогодний сезон для Сергея заканчивается отпуском.

— Я езжу до последнего, а 3 января уезжаю на машине в Альпы кататься на лыжах. Это моя основная причина работать. Сначала зарабатываешь, а потом берешь деньги с собой и с удовольствием тратишь, — смеется Сергей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Промышленный альпинист: «Деда Мороза в окно могут заказать даже на 31 декабря»

— Сейчас наша работа — это в основном развешивать светящиеся украшения и всякие гирлянды на фасадах и внутри зданий, — описывает свою предновогоднюю занятость промышленный альпинист Контантин. — Еще под Новый год обычно наваливается работа, связанная с тем, что организациям нужно осваивать бюджет. То есть срочно сделать все, что они откладывали на потом, потому что у них на это остались средства.

Новогодний сезон у промышленных альпинистов начинается где-то в 20-х числах ноября и длится вплоть до Нового года.

— Иногда бывает, что где-то не успели украсить, а где-то подумали и решили, что можно еще что-то добавить, — объясняет Константин. — В целом не могу сказать, что в декабре у нас как-то особенно много работы, в теплое время года ее больше. Но перед Новым годом она носит хаотический характер. Нет такого, чтобы мы заранее знали, что, где и когда будем вешать. Скорее, нам звонят и говорят: срочно приезжайте, все нужно было еще вчера. Что называется, мы думали, думали и наконец придумали. Хаос, конечно, а что сделаешь? Сами выбрали такую профессию!

В сам Новый год наступает небольшое затишье, а потом — второй виток: снять развешанное. Но это, по словам Константина, куда меньшая нагрузка.

— Если это серьезная организация, то они оплачивают и монтаж, и демонтаж. А кто-то может все эти украшения оставить — висит и висит. Зачем снимать, если на следующий год все равно вешать? Так что все зависит от бюджета, — резюмирует Константин. — Если говорить о заработках, то летом они все-таки больше. Но зима — это мертвый сезон, так что хорошо, что они в принципе есть.

Зато в предновогоднее время у Константина появляется еще и подработка — перевоплощение в Деда Мороза. И не простого, а такого, который спускается с крыши и забирается с подарками прямо в окно.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Первый такой частный заказ у меня был давно, лет шесть-семь назад, — вспоминает Константин. — Это необычно, не все понимают, как это вообще происходит, но желающие находятся. Иногда срабатывает сарафанное радио, а кто-то находит наше объявление в соцсетях или на «Куфаре». Рекламу, опять же, никто не отменял. В прошлом году у меня было порядка 18 таких выездов, в этом пока 14. Но до Нового года еще есть время, так что могут появиться новые заказы.

Подобые случаи у Константина уже бывали. Например, в один из предыдущих годов ему написали 30 декабря и попросили приехать 31-го.

— Но это был дневной заказ, так что моему празднику он не помешал, — комментирует собеседник.

В целом такие выезды отнимают немало времени. Константин говорит, что за день хорошо если успеешь сделать два-три заказа в разных частях города.

— Нужно доехать до адреса, потом сходить в ЖЭС договориться и взять ключи от кровли. Частенько занимает очень много времени объяснить, кто ты, куда собираешься и что будешь там делать. Бывают там иногда такие непробиваемые тетечки, которым очень трудно донести мысль, зачем тебе на крышу, — смеется Константин. — Потом нужно подняться, еще минимум полчаса на то, чтобы размотаться и облачиться, еще минут 10 доехать до окна, там поздравление, песенки, хороводы, напутствия — и все в обратном порядке. Словом, дело довольно трудоемкое.

Цена за такие поздравления обычно договорная и зависит от программы, а она обсуждается с родителями. Самые дорогие варианты — не только с Дедом Морозом, но и со Снегурочкой. Правда, уточняет Константин, она обычно попадает в квартиру все-таки через дверь, а не через окно.

— Агентства за такие поздравления берут от 300−350 рублей. У нас получается в разы дешевле, — подытоживает собеседник.

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FINANCE.TUT.BY поговорил с теми, у кого есть новогодние доходы, об особенностях праздничного бизнеса, рабочем графике в пиковый сезон и заработках.
 
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