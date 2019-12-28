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Тяжело не улыбнуться. Кот попал в сложную, но смешную ситуацию

29.12.2019 15:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Кот попал в затруднительную ситуацию. Позже животное было спасено, но сперва была сделана фотография. 

Все, кто когда-либо имел дело с котами, знают, что это животное обожает пускать свои когти в дело. Поточить их об диван? Не вопрос. Воткнуть их в ногу хозяина, пока тот тебя гладит? Запросто. Вонзить свои когти во что-нибудь, чтобы потянуться? Обязательно! 

Однако иногда в жизни случается возмездие. Именно такой случай и запечатлел один из пользователей Reddit. 

Тяжело не улыбнуться. Кот попал в сложную, но смешную ситуацию
Фото: reddit.com/user/Insomniac_Hobo 

«Этот кот застрял когтями между простыней и свитером», – пояснил автор публикации. 

Тяжело не улыбнуться. Кот попал в сложную, но смешную ситуацию
Фото: imgur.com/user/tdcamp 

Бедственное положение животного напомнило комментаторам одну сцену из хорошо знакомого фильма. 

Тяжело не улыбнуться. Кот попал в сложную, но смешную ситуацию
Кадр из фильма «Человек-паук: Возвращение домой» 

Месяцем ранее мы собрали небольшую коллекцию фотографий котиков.

На этих снимках мысли животных можно понять без слов – подробности здесь

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Кот попал в затруднительную ситуацию. Позже животное было спасено, но сперва была сделана фотография.  Все, кто когда-либо имел дело с котами, знают, что это...
 
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