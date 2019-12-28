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Тяжело не улыбнуться. Кот попал в сложную, но смешную ситуацию
Источник материала: СТВ
Кот попал в затруднительную ситуацию. Позже животное было спасено, но сперва была сделана фотография.
Все, кто когда-либо имел дело с котами, знают, что это животное обожает пускать свои когти в дело. Поточить их об диван? Не вопрос. Воткнуть их в ногу хозяина, пока тот тебя гладит? Запросто. Вонзить свои когти во что-нибудь, чтобы потянуться? Обязательно!
Однако иногда в жизни случается возмездие. Именно такой случай и запечатлел один из пользователей Reddit.
«Этот кот застрял когтями между простыней и свитером», –
Бедственное положение животного напомнило комментаторам одну сцену из хорошо знакомого фильма.
Месяцем ранее мы собрали небольшую коллекцию фотографий котиков.
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Кот попал в затруднительную ситуацию. Позже животное было спасено, но сперва была сделана фотография. Все, кто когда-либо имел дело с котами, знают, что это...
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