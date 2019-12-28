Тяжело не улыбнуться. Кот попал в сложную, но смешную ситуацию

Источник материала: СТВ

Кот попал в затруднительную ситуацию. Позже животное было спасено, но сперва была сделана фотография.

Все, кто когда-либо имел дело с котами, знают, что это животное обожает пускать свои когти в дело. Поточить их об диван? Не вопрос. Воткнуть их в ногу хозяина, пока тот тебя гладит? Запросто. Вонзить свои когти во что-нибудь, чтобы потянуться? Обязательно!

Однако иногда в жизни случается возмездие. Именно такой случай и запечатлел один из пользователей Reddit.



Фото: reddit.com/user/Insomniac_Hobo

«Этот кот застрял когтями между простыней и свитером», – пояснил автор публикации.



Фото: imgur.com/user/tdcamp

Бедственное положение животного напомнило комментаторам одну сцену из хорошо знакомого фильма.



Кадр из фильма «Человек-паук: Возвращение домой»

Месяцем ранее мы собрали небольшую коллекцию фотографий котиков.