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В Минске проходит акция Цепь Независимости
Источник материала: Партизан
Люди выстроились в «живую цепь» против «интеграции» Беларуси и России.
Около Главпочтамта в Минске проходит акция «живая цепь» за Независимость, сообщает
В акции принимают участие председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич, сопредседатель Белорусской христианской демократии Виталий Рымашевский, первый заместитель председателя партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, активистка Нина Багинская.
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Люди выстроились в «живую цепь» против «интеграции» Беларуси и России.
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