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В Минске проходит акция Цепь Независимости

29.12.2019 15:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Люди выстроились в «живую цепь» против «интеграции» Беларуси и России.

Около Главпочтамта в Минске проходит акция «живая цепь» за Независимость, сообщает «Радыё Свабода».

В акции принимают участие председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич, сопредседатель Белорусской христианской демократии Виталий Рымашевский, первый заместитель председателя партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, активистка Нина Багинская.
 
Теги: Минск
 
 
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Люди выстроились в «живую цепь» против «интеграции» Беларуси и России.
 
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