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В Беларуси изменен перечень обязательных в аптеках лекарств
29.12.2019 15:44 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В Беларуси изменен
Всего в перечне более 200 позиций, распределенных по 13 анатомическим основным группам. По сравнению с предыдущей редакцией исключены:
Необходимость в пересмотре перечня возникла в связи с тем, что за период с 10 декабря 2018 года по настоящее время отечественные фармацевтические предприятия освоили и зарегистрировали современные востребованные лекарственные средства, при этом часть была снята с производства либо нарабатывалась с перебоями.
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В список включены около 200 позиций.
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