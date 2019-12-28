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В Беларуси изменен перечень обязательных в аптеках лекарств

29.12.2019 15:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси изменен перечень обязательных в аптеках лекарств
Фото из открытых источников

В Беларуси изменен перечень лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности, осуществляющих розничную реализацию. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, ссылаясь на постановление министерства №111 от 3 декабря 2019 года.

В Беларуси изменен перечень обязательных в аптеках лекарств Из аптек Беларуси отозвали популярные таблетки от язвы желудка и изжоги

Всего в перечне более 200 позиций, распределенных по 13 анатомическим основным группам. По сравнению с предыдущей редакцией исключены:

  • лекарственные средства, которые нарабатываются только одним производителем, без предоставления в Министерство здравоохранения гарантийных писем о бесперебойной наработке и поставке;
  • лекарственные средства, отгрузка которых на протяжении года производилась с постоянными перебоями;
  • лекарственные средства, снятые с производства;
  • лекарственные средства, имеющие весьма низкий спрос населения.

Необходимость в пересмотре перечня возникла в связи с тем, что за период с 10 декабря 2018 года по настоящее время отечественные фармацевтические предприятия освоили и зарегистрировали современные востребованные лекарственные средства, при этом часть была снята с производства либо нарабатывалась с перебоями.

 
 
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