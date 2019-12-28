ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Польше 2020-ый провозглашен Годом Святого Иоанна Павла II

29.12.2019 15:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

18 мая 2020 года будет отмечаться 100-летие со дня рождения Папы Римского Иоанна Павла II.

В 2019 году Сенат Польши принял постановление о мероприятиях в 2020 году в честь папы Иоанна Павла II, гетмана Станислава Жолкевского, писателя Леопольда Тирманда и философа Романа Ингардена. 2020-й провозглашен годом этих исторических личностей. Также 2020-й объявлен Годом Варшавской битвы 1920 года и Годом Обручения Польши с морем с морем в Пуцке, передает «Польское радио».

2020-й объявлен Годом Святого Иоанна Павла II, Папы Римского, занимающего особое место в истории Польши и Европы. 18 мая 2020 года будет отмечаться 100-летие со дня рождения Кароля Войтылы.

Гетман Жолкевский принимал участие во всех войнах, которые вела Речь Посполитая во второй половине XVI века и в начале XVII века, участвовал в походах против Габсбургов и Москвы, Молдовы и Валахии, позже побеждал во многих кампаниях против России, Швеции, казачества, Турции и татар.


Провозглашение 2020-го Годом Варшавской битвы должно подчеркнуть значимость этого события польско-большевистской войны.

2020-й объявлен также Годом Обручения Польши с морем. 10 февраля 1920 года состоялась военно-патриотическая церемония, организованная польскими военными, с целью подчеркнуть символическую важность восстановления доступа Польши к Балтийскому морю.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 мая 2020 года будет отмечаться 100-летие со дня рождения Папы Римского Иоанна Павла II.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси изменен перечень обязательных в аптеках лекарств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика