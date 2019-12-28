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Обмен пленными: 20 человек отказались возвращаться в ОРДЛО

29.12.2019 15:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Около 20 человек отказались от обмена пленными и выразили желание остаться на подконтрольной Киеву территории.

Об этом заявила наемница РФ, "омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова, пишет УНИАН.

"Мы готовы отдать украинской стороне 55 человек, они нам 87. Однако точные цифры еще не определены", - сказала она, добавив, что 20 человек не захотели возвращаться в ОРДЛО.
 
 
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Около 20 человек отказались от обмена пленными и выразили желание остаться на подконтрольной Киеву территории.
 
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