Обмен пленными: 20 человек отказались возвращаться в ОРДЛО

УНИАН . Об этом заявила наемница РФ, "омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова, пишет





"Мы готовы отдать украинской стороне 55 человек, они нам 87. Однако точные цифры еще не определены", - сказала она, добавив, что 20 человек не захотели возвращаться в ОРДЛО.