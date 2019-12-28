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Беларусь ждет самый мокрый Новый год. Прогноз погоды на 30 и 31 декабря
Источник материала: KYKY>
Снег появился в Беларуси буквально пару дней назад, как и минусовая температура. Очевидно, погода сходит с ума – а чего ждать в новогоднюю ночь, снег будет? Рассказываем.
А еще будет мороз. Ночью – минус 2…8ºС градусов, местами при прояснениях до –9…11ºС. Днем – от –2ºС до +3ºС.
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Снег появился в Беларуси буквально пару дней назад, как и минусовая температура. Очевидно, погода сходит с ума – а чего ждать в новогоднюю ночь, снег будет?...
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