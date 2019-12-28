Беларусь ждет самый мокрый Новый год. Прогноз погоды на 30 и 31 декабря

Источник материала: KYKY

Снег появился в Беларуси буквально пару дней назад, как и минусовая температура. Очевидно, погода сходит с ума – а чего ждать в новогоднюю ночь, снег будет? Рассказываем.

30 декабря на улицу выйти будет страшно. Метеорологи обещают стране гололед и сильный ветер – из-за всего этого уже объявили оранжевый уровень опасности. Снег тоже будет, но мокрый, плавно переходящий в дождь. Еще обещают слабый туман – отлично, не правда ли?

А еще будет мороз. Ночью – минус 2…8ºС градусов, местами при прояснениях до –9…11ºС. Днем – от –2ºС до +3ºС.

Прогноз от ECMWF обещает веселый понедельник.

В первой половине дня ожидается прохождение тёплого фронта. На карте А видно, что ожидается выпадение переохложденного дождя, т.е. гололёд.

К вечеру ещё и ветер подымется (Б). pic.twitter.com/L2IK2PiyRN — Блізкі космас. (@nadvorie) December 29, 2019

31 декабря будет чуть теплее – от +1ºС до +3ºС. Мокрый снег все больше будет мокрым дождем. Солнце спрячется за облаками – в этой серости мы и будем встречать новый 2020-й год.