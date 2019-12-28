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Беларусь ждет самый мокрый Новый год. Прогноз погоды на 30 и 31 декабря

29.12.2019 16:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Снег появился в Беларуси буквально пару дней назад, как и минусовая температура. Очевидно, погода сходит с ума – а чего ждать в новогоднюю ночь, снег будет? Рассказываем. 

30 декабря на улицу выйти будет страшно. Метеорологи обещают стране гололед и сильный ветер – из-за всего этого уже объявили оранжевый уровень опасности. Снег тоже будет, но мокрый, плавно переходящий в дождь. Еще обещают слабый туман – отлично, не правда ли? 

А еще будет мороз. Ночью – минус 2…8ºС градусов, местами при прояснениях до –9…11ºС. Днем – от –2ºС до +3ºС.

31 декабря будет чуть теплее  – от +1ºС до +3ºС. Мокрый снег все больше будет мокрым дождем. Солнце спрячется за облаками  – в этой серости мы и будем встречать новый 2020-й год. 

 
 
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Снег появился в Беларуси буквально пару дней назад, как и минусовая температура. Очевидно, погода сходит с ума – а чего ждать в новогоднюю ночь, снег будет?...
 
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