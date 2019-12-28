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«Наши мечты сбылись». Виктор Лукашенко с семьёй поздравил с праздниками воспитанников дома семейного типа на Витебщине

29.12.2019 16:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает шагать по стране. 29 декабря гостей встречали в деревне Засловновка Оршанского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С наступающими праздниками воспитанников дома семейного типа приехал поздравить Виктор Лукашенко с семьёй. 

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«Наши мечты сбылись». Виктор Лукашенко с семьёй поздравил с праздниками воспитанников дома семейного типа на Витебщине

Велосипеды, гироскутер, компьютер – с этим были связаны новогодние мечты ребят, которые исполнились. В доме семейного типа в Засловновке воспитываются 8 детей. Самым младшим – двойняшкам Илье и Кириллу – 5 лет. Старшей Анастасии – 17.

«Наши мечты сбылись». Виктор Лукашенко с семьёй поздравил с праздниками воспитанников дома семейного типа на Витебщине

«Наши мечты сбылись». Виктор Лукашенко с семьёй поздравил с праздниками воспитанников дома семейного типа на Витебщине

Для гостей ребята также приготовили подарки и поздравления. Одна из воспитанниц учится в музыкальном колледже. Поэтому девочка исполнила отрывок на виолончели. Малыши читали новогодние стихи. А еще всех угощали вкусными домашними пирогами. 

«Наши мечты сбылись». Виктор Лукашенко с семьёй поздравил с праздниками воспитанников дома семейного типа на Витебщине


Илья Крышталь, воспитанник дома семейного типа:
Я хотел самокат, велосипед и танк. Наши мечты сбылись.

«Наши мечты сбылись». Виктор Лукашенко с семьёй поздравил с праздниками воспитанников дома семейного типа на Витебщине


Лилия Лукашенко:
Это хорошая традиция: приходить в семьи, делиться радостью. Эти семьи, они помогают нам переосмыслить жизнь, наши обыденные, мелочные проблемы в сравнении с тем, что они переживают на своем жизненном пути  это все мелочь. Потому, в первую очередь, это помощь для них.

«Наши мечты сбылись». Виктор Лукашенко с семьёй поздравил с праздниками воспитанников дома семейного типа на Витебщине


Виктор Лукашенко:
Небольшую частичку того, что можем – мы делаем. Очень приятно видеть радость на лицах этих деток радость, их родителей. Видеть, что ты тоже чем-то можешь помочь человеку.

«Наши мечты сбылись». Виктор Лукашенко с семьёй поздравил с праздниками воспитанников дома семейного типа на Витебщине

«Наши мечты сбылись». Виктор Лукашенко с семьёй поздравил с праздниками воспитанников дома семейного типа на Витебщине

Всего в Оршанском районе 4 дома семейного типа. В них воспитывается почти 4 десятка малышей. Каждый из них получит новогодние подарки и особое внимание. Акция «Наши дети» продлится до 10 января.  

Люди в материале: Виктор Лукашенко, Лилия Лукашенко, Илья Крышталь
 
 
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Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает шагать по стране. 29 декабря гостей встречали в деревне Засловновка Оршанского района, сообщили...
 
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