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«Наши мечты сбылись». Виктор Лукашенко с семьёй поздравил с праздниками воспитанников дома семейного типа на Витебщине
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает шагать по стране. 29 декабря гостей встречали в деревне Засловновка Оршанского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С наступающими праздниками воспитанников дома семейного типа приехал поздравить Виктор Лукашенко с семьёй.
Велосипеды, гироскутер, компьютер – с этим были связаны новогодние мечты ребят, которые исполнились. В доме семейного типа в Засловновке воспитываются 8 детей. Самым младшим – двойняшкам Илье и Кириллу – 5 лет. Старшей Анастасии – 17.
Для гостей ребята также приготовили подарки и поздравления. Одна из воспитанниц учится в музыкальном колледже. Поэтому девочка исполнила отрывок на виолончели. Малыши читали новогодние стихи. А еще всех угощали вкусными домашними пирогами.
Всего в Оршанском районе 4 дома семейного типа. В них воспитывается почти 4 десятка малышей. Каждый из них получит новогодние подарки и особое внимание. Акция «Наши дети» продлится до 10 января.
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«Наши мечты сбылись». Виктор Лукашенко с семьёй поздравил с праздниками воспитанников дома семейного типа на Витебщине
Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает шагать по стране. 29 декабря гостей встречали в деревне Засловновка Оршанского района, сообщили...
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