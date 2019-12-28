ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Едва сводила концы с концами. Накануне Рождества одинокая мать получила огромные чаевые

29.12.2019 16:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Одинокая мать работает на двух работах, чтобы прокормить себя и сына. За несколько дней до Рождества она получила огромные чаевые. 

Как сообщается на сайте Moms.com, молодая мать Дэрил Коллетт в будние дни работает в банке, а по выходным – в ресторане. В декабре женщина была вынуждена взять недельный перерыв, чтобы ухаживать за заболевшим 3-летним сыном. 

Едва сводила концы с концами. Накануне Рождества одинокая мать получила огромные чаевые
Фото: facebook.com/daryl.maldonado.1 

Дэрил понимала, что из-за пропуска её зарплата будет ощутимо меньше и волновалась о том, как будет жить до следующей зарплаты. К счастью для Коллетт, её волнение оказалось напрасным. 

За несколько дней до Рождества группа людей заказала столик в ресторане, где работала Дэрил. Эти люди хотели, чтобы именно она обслужила их. Женщина немного удивилась, поскольку не знала человека, на чьё имя был забронирован стол. 

Едва сводила концы с концами. Накануне Рождества одинокая мать получила огромные чаевые
Фото: facebook.com/daryl.maldonado.1 

Когда компания пришла, Коллетт узнала двух женщин. Одной из них была коллега Дэрил, работавшая в том же банке. Женщина спросила у знакомой, по какому поводу они собрались, на что получила загадочный ответ: «О, скоро ты сама увидишь». 

После вечеринки Дэрил обнаружила, что ей оставили целую тысячу долларов чаевых. Женщина была изумлена и очень благодарна. Позже на своей странице в Facebook Коллетт написала, что никогда не забудет это Рождество. 

Едва сводила концы с концами. Накануне Рождества одинокая мать получила огромные чаевые
Фото: facebook.com/OleChobys 

Несколько недель назад мы рассказывали о молодом человеке, который помог детям почувствовать дух Рождества.

Действия юноши не остались незамеченными – подробнее здесь

Люди в материале: Дэрил Коллетт, Daryl Collett
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одинокая мать работает на двух работах, чтобы прокормить себя и сына. За несколько дней до Рождества она получила огромные чаевые.  Как сообщается на сайте Moms.com,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обмен пленными в Донбассе: 11 человек отказались от участия в обмене
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика