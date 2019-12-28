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Едва сводила концы с концами. Накануне Рождества одинокая мать получила огромные чаевые
Источник материала: СТВ
Одинокая мать работает на двух работах, чтобы прокормить себя и сына. За несколько дней до Рождества она получила огромные чаевые.
Как
Дэрил понимала, что из-за пропуска её зарплата будет ощутимо меньше и волновалась о том, как будет жить до следующей зарплаты. К счастью для Коллетт, её волнение оказалось напрасным.
За несколько дней до Рождества группа людей заказала столик в ресторане, где работала Дэрил. Эти люди хотели, чтобы именно она обслужила их. Женщина немного удивилась, поскольку не знала человека, на чьё имя был забронирован стол.
Когда компания пришла, Коллетт узнала двух женщин. Одной из них была коллега Дэрил, работавшая в том же банке. Женщина спросила у знакомой, по какому поводу они собрались, на что получила загадочный ответ: «О, скоро ты сама увидишь».
После вечеринки Дэрил обнаружила, что ей оставили целую тысячу долларов чаевых. Женщина была изумлена и очень благодарна. Позже на своей странице в Facebook Коллетт написала, что никогда не забудет это Рождество.
Несколько недель назад мы рассказывали о молодом человеке, который помог детям почувствовать дух Рождества.
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Одинокая мать работает на двух работах, чтобы прокормить себя и сына. За несколько дней до Рождества она получила огромные чаевые. Как сообщается на сайте Moms.com,...
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