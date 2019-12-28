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Обмен пленными в Донбассе: 11 человек отказались от участия в обмене

29.12.2019 16:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Первые 25 человек переданы Киеву в рамках обмена пленными между Украиной и самопровозглашёнными республиками Донбасса. Об этом сообщил офис президента Зеленского. 

В Донбассе начался обмен пленными «всех на всех»

Обмен пленными в Донбассе: 11 человек отказались от участия в обмене

Киев в свою очередь уже передал Луганской Народной Республике 63 человека. По некоторым данным, 11 пленных от участия в обмене отказались: 9 из них остались в Украине, ещё двое – на территории ДНР.

Обмен пленными в Донбассе: 11 человек отказались от участия в обмене

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Новости Украины. Первые 25 человек переданы Киеву в рамках обмена пленными между Украиной и самопровозглашёнными республиками Донбасса. Об этом сообщил офис...
 
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