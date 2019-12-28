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Люди будущего смогут выбирать партнеров по ДНК

29.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Люди будущего смогут выбирать партнеров по ДНК

Пользователи приложений для знакомств в будущем смогут выбирать себе партнера по параметрам ДНК. Соответствующий проект разрабатывает генетик из Гарварда Джордж Черч, сообщает CBSN.

По задумке ученого, программа будет анализировать геном и предлагать для контакта только тех кандидатов, у которых не будет общих с человеком рецессивных мутаций. Это позволит уберечь возможных детей пары от генетических заболеваний.

Черч уже основал стартап DigiD8. Он рассказал, что каждый пользователь приложения во время регистрации пройдет полное секвенирование генома. Эта процедура возможна и сейчас, но весьма недешева – в США ее стоимость составляет около $750 (более 46 тысяч рублей).

Но, как рассчитывает генетик, в перспективе расценки снизятся до $50, и их удастся компенсировать за счет абонентской платы. Данные секвенирования зашифруют и скроют даже от самого пользователя. Они будут использоваться только для исключения «опасных» партнеров, несущих ген тяжелой болезни.

Проект Черча вызвал бурную критику в научном сообществе. По мнению независимых экспертов, такой подход сравним с евгеникой. Но сам автор с этим не согласен и утверждает, что всего лишь намеревается снизить риск рождения детей с тяжелыми генетическими отклонениями.

Известно, что Джордж Черч также один из немногих поддержал эксперимент китайского ученого Хэ Цзянькуя. Тот отредактировал геномы человеческих эмбрионов, чтобы дать им устойчивость к ВИЧ. Родились первые генно-модифицированные дети – девочки-близнецы. Специалисты полагают, что последствия такого шага непредсказуемы, поскольку в их геноме могли произойти непредсказуемые мутации.

mir24.tv
 
Теги: знакомства
 
 
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Пользователи приложений для знакомств в будущем смогут выбирать себе партнера по параметрам ДНК. Соответствующий проект разрабатывает генетик из Гарварда...
 
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