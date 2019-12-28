Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube (+видео)

Источник материала: Вороновская газета





Клип Smells Like Teen Spirit группы Nirvana посмотрели один миллиард раз на YouTube, сообщает NME.



Он оказался вторым роликом 90-х годов (после композиции November Rain группы Guns N’ Roses, у которой на 300 миллионов больше), набравшим миллиард просмотров.

Песня была презентована в 1991 году в составе альбома Nevermind. Официальное видео Smells Like Teen Spirit было опубликовано в интернете в июне 2009 года.

На третьем месте по числу просмотров в настоящее время находится клип на песню Zombie группы Cranberries, у которого сейчас 980 миллионов зрителей.

СБ