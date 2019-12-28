«Идеология закона – предупреждение нарушений». Как изменится КоАП Беларуси и станет ли меньше штрафов за вождение

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало высказался на тему, которая с подачи Президента активно обсуждается – необходимость корректировки КоАП, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Были озвучены впечатляющие цифры: 16 миллионов административных правонарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 млн граждан. И это за неполные пять лет. Так вот позиция Верховного суда по нижнему пределу санкций: зачастую вместо штрафа вполне достаточно предупреждения.

Президент на совещании по применению мер административной ответственности: «Нужно тщательно разобраться в ситуации»





Интересно, что около 80 % всех штрафов приходится на нарушения Правил дорожного движения. Большинство выявлено камерами фотофиксации. И вот на неделе автолюбители заметили, что устройства исчезли с привычных мест.

Что происходит? И главное, что будет происходить? Выяснял корреспондент Дмитрий Боярович.

В Беларуси обсуждается и вопрос увеличения скоростного режима на 16 участках дорог в Беларуси. Речь идет об ограничении в 120 км/час на трассах.

Эту тему также затрагивал Президент. Еще в 2014 году Александр Лукашенко поручал увеличить допустимую скорость на МКАД до 120 км/час, но этого до конца не сделали.

Президент на совещании по применению административной ответственности: «Найдите виновных и увольте»









Над изменениями в КоАП уже работает межведомственная комиссия – это депутаты, ученые, практики. Цель – исключить карательный подход, а также погоню за показателями. Проще говоря, чтобы нарисованной статистики не было – в ГАИ, милиции, налоговой, таможне. Документ упростят, исключив порядка полусотни статей. Возможно, и органов, которые выносят предписания и штрафы, станет меньше. К маю 2020 года необходимо выйти на конкретные результаты.





Светлана Любецкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Идеология закона – это предупреждение нарушений. А для того, чтобы предупреждать запреты и ограничения, они должны быть понятны простому человеку, представителю бизнес-сообщества для того, чтобы у него был повод для размышлений и оценки своих действий. Поэтому эта мысль будет основополагающей при разработке новых кодексов.









Предложений в новый кодекс ожидают и от простых белорусов. Их можно высказать на правовом форуме в интернете или прислать по почте в НЦПИ. Идеи проанализируют и, возможно, включат в законопроект.





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