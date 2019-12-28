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Вам «письма счастья» приходили? О ситуации на белорусских дорогах рассказывает инструктор по вождению
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Каждый третий – знакомое словосочетание. Только речь сейчас не о войне. Столько белорусов за 10 лет получили «административку», то есть нарушили КоАП, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чаще всего (80 % от всех нарушений) попирали ПДД водители.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Дмитрий Заровский, инструктор по вождению:
За рулем Дмитрий больше 20 лет. С нарушениями ПДД – мелкими и не очень – сталкивается каждый день. Пересечение двойной сплошной, езда на красный… Говорит: ездить стали вальяжней.
Дмитрий Боярович:
Дмитрий Заровский:
Дмитрий Боярович:
Дмитрий Заровский:
Не дает нарушать зачастую и грамотная дорожная инфраструктура. К примеру, сужение проезжей части перед перекрестком, перехватывающие парковки. Кстати, они пока есть только в Минске. Всего три. Но скоро их количество увеличится до восьми.
Дмитрий Боярович:
Дмитрий Заровский:
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Вам «письма счастья» приходили? О ситуации на белорусских дорогах рассказывает инструктор по вождению
Новости Беларуси. Каждый третий – знакомое словосочетание. Только речь сейчас не о войне. Столько белорусов за 10 лет получили «административку», то есть нарушили...
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