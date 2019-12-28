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За 10 лет число погибших в ДТП белорусов снизилось в 3 раза. Спасают камеры фотофиксации?

29.12.2019 19:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Камеры фотофиксации на дорогах – тема отдельная. На нее обращал внимание и Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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За 10 лет число погибших в ДТП белорусов снизилось в 3 раза. Спасают камеры фотофиксации?

За 10 лет число погибших в ДТП белорусов снизилось в 3 раза. Спасают камеры фотофиксации?

Белорусы получают около 1,5 миллионов «писем счастья» в год. Это 12 миллионов рублей из кошельков автолюбителей. Такая сумма (плюс-минус) закладывается в бюджет. Юрий Важник, эксперт в транспортной теме, убежден: бездумная фотофиксация на дороге чаще всего лишь способ выписывания штрафов.

За 10 лет число погибших в ДТП белорусов снизилось в 3 раза. Спасают камеры фотофиксации?

За 10 лет число погибших в ДТП белорусов снизилось в 3 раза. Спасают камеры фотофиксации?

Юрий Важник, председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Любой штраф – человек нарушил, даже не разбираясь, почему – это уже социальные издержки, социальные потери. Президент на это обратил внимание. Не может быть так, что каждый водитель – нарушитель. Таких людей, которые склонны нарушать – не более 10 %. Если контроль находится в рамках 10 %, тогда он более-менее эффективен.

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За 10 лет число погибших в ДТП белорусов снизилось в 3 раза. Спасают камеры фотофиксации?

За 10 лет число погибших в ДТП белорусов снизилось в три раза. По уровню безопасности дорог мы приблизились к Скандинавии. Какова в этом заслуга системы фотофиксации, сказать сложно. Статистики ее влияния на количество аварий нет. Но в организации, которая внедрила этот подход в стране, уверены: камеры делают свое дело.

За 10 лет число погибших в ДТП белорусов снизилось в 3 раза. Спасают камеры фотофиксации?

За 10 лет число погибших в ДТП белорусов снизилось в 3 раза. Спасают камеры фотофиксации?

Александр Хилькевич, официальный представитель организации «Безопасные дороги Беларуси»:
Статистика показывает, что из года в год количество фиксируемых нарушений в среднем значении на один датчик интенсивно снижается. Если в начале эксплуатации это число достигало до 1000 нарушений на один датчик контроля скорости, то сегодня этот показатель снижен до пяти фиксаций в сутки.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Юрий Важник, Александр Хилькевич
 
 
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Новости Беларуси. Камеры фотофиксации на дорогах – тема отдельная. На нее обращал внимание и Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На совещании по мерам...
 
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