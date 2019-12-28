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За 10 лет число погибших в ДТП белорусов снизилось в 3 раза. Спасают камеры фотофиксации?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Камеры фотофиксации на дорогах – тема отдельная. На нее обращал внимание и Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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Белорусы получают около 1,5 миллионов «писем счастья» в год. Это 12 миллионов рублей из кошельков автолюбителей. Такая сумма (плюс-минус) закладывается в бюджет. Юрий Важник, эксперт в транспортной теме, убежден: бездумная фотофиксация на дороге чаще всего лишь способ выписывания штрафов.
Юрий Важник, председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
За 10 лет число погибших в ДТП белорусов снизилось в три раза. По уровню безопасности дорог мы приблизились к Скандинавии. Какова в этом заслуга системы фотофиксации, сказать сложно. Статистики ее влияния на количество аварий нет. Но в организации, которая внедрила этот подход в стране, уверены: камеры делают свое дело.
Александр Хилькевич, официальный представитель организации «Безопасные дороги Беларуси»:
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Новости Беларуси. Камеры фотофиксации на дорогах – тема отдельная. На нее обращал внимание и Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На совещании по мерам...
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