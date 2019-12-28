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«Бдительности никто не теряет». Что такое территориальная оборона Беларуси и как она работает

29.12.2019 19:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Не стоит забывать о такой части системы национальной безопасности, как территориальная оборона. Это войска, которые созываются только на время войны или в период напряженной военно-политической ситуации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Их численность в нашей стране – около 120 тысяч человек (то есть вдвое больше, чем численность регулярной армии).

Тему продолжит корреспондент Александр Добриян.

«Бдительности никто не теряет». Что такое территориальная оборона Беларуси и как она работает

Три года назад, вступая в должность председателя Мозырского райисполкома, Елена Павлечко прекрасно отдавала себе отчет в том, что при необходимости деловой костюм придется сменить на военную форму и отдавать приказы.

«Бдительности никто не теряет». Что такое территориальная оборона Беларуси и как она работает

Приемную председателя райисполкома от штаба территориальной обороны отделяет всего несколько лестничных пролетов.

«Бдительности никто не теряет». Что такое территориальная оборона Беларуси и как она работает

– Что это за место?
– Это центральный пункт управления территориальной обороны Мозырского райисполкома.
– В случае объявления военного положения что здесь происходит?
– Рабочая группа собирается в этом зале.

«Бдительности никто не теряет». Что такое территориальная оборона Беларуси и как она работает

Мой дом – моя крепость. За организацию территориальной обороны в Беларуси персонально отвечают региональные руководители. Учтен опыт Второй мировой, когда партизанские отряды создавались именно местными жителями, отлично знавшими свои леса и болота. В итоге к концу 1943 года партизаны контролировали до 60 % оккупированной фашистами республики. К слову, именно в партизанах свой боевой путь начинал и отец Елены Павлечко. Такая вот семейная традиция.

«Бдительности никто не теряет». Что такое территориальная оборона Беларуси и как она работает

Елена Павлечко, председатель Мозырского районного исполнительного комитета:
Я считаю, что население наше – это патриоты. Если в сельских населенных пунктах или городе появляется кто-то незнакомый или с какими-то вопросами, то тут же информируются наши пограничники. Бдительности никто не теряет, это нас очень радует.

«Бдительности никто не теряет». Что такое территориальная оборона Беларуси и как она работает

Понимание белорусами персональной ответственности за мирное будущее своей страны в основе концепции территориальной обороны. В случае необходимости под ружье станут 120 тысяч подготовленных в ходе регулярных сборов военнообязанных. Люди, ранее прошедшие срочную службу и не имеющие противопоказаний по здоровью, во время войны будут действовать в местах своего проживания.

«Бдительности никто не теряет». Что такое территориальная оборона Беларуси и как она работает

Например, в том же Мозырском районе в зоне ответственности «территориалов» мосты, крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод, нефтепровод, подземные газохранилища и многое другое. Охрана стратегических объектов – лишь одна из их многочисленных задач. 

«Бдительности никто не теряет». Что такое территориальная оборона Беларуси и как она работает

Александр Добриян, корреспондент: 
Территориальная оборона Гомельской области первой в стране получила собственное боевое знамя. С этим символом воинской чести, доблести и славы подразделения территориальной обороны Гомельской области в 2019 году приняли участие в параде войск Минского гарнизона по случаю Дня Независимости Беларуси.

«Бдительности никто не теряет». Что такое территориальная оборона Беларуси и как она работает

Продолжает торжественное шествие расчет территориальных войск, представленный военнообязанными Гомельской области. Территориальная оборона – важный компонент системы защиты государства, который дает возможность в короткие сроки значительно повысить уровень обороноспособности нашей страны.

«Бдительности никто не теряет». Что такое территориальная оборона Беларуси и как она работает

Василек, неофициальный символ Синеокой, в самом центре геральдического знака территориальных войск Беларуси, еще раз подчеркивает народный характер этого особого вида Вооруженных Сил.

«Бдительности никто не теряет». Что такое территориальная оборона Беларуси и как она работает

Майор запаса Евгений Кичкин срочную службу в Вооруженных Силах проходил в первые годы белорусской независимости. Спустя четверть века, этим летом, снова окунулся в солдатский быт.

«Бдительности никто не теряет». Что такое территориальная оборона Беларуси и как она работает

Евгений Кичкин, военнообязанный: 
Я, скажем так, с воодушевлением встретил повестку. Если честно, мне самому хотелось попасть на сборы. Допустим, та же Швейцария – насколько я знаю, у них вообще нет армии, но у каждого швейцарца дома сейф, оружие. И вот такими сборами они поддерживают свою боевую готовность. Армейские навыки, которые со временем утрачиваются, снова восстанавливаются.

«Бдительности никто не теряет». Что такое территориальная оборона Беларуси и как она работает

25 дней сборов доказали: полученные однажды военные навыки остаются навсегда.

На учениях простые белорусские водители, врачи и инженеры вспоминают свои армейские специальности. Саперы, стрелки, артиллеристы, призванные из запаса и сформированные в небольшие мобильные подразделения территориальной обороны, способны решать широкий спектр задач: охранять стратегические объекты, нести службу на блокпостах, эффективно бороться с незаконными вооруженными формированиями.

«Бдительности никто не теряет». Что такое территориальная оборона Беларуси и как она работает

Основной автомат у нас АК-74.

На вооружении территориальной обороны в основном легкое стрелковое оружие: автоматы АК-74, гранатометы, минометы, пулеметы и даже зенитные установки. Вооружение простое и знакомое каждому, кто служил в армии.

«Бдительности никто не теряет». Что такое территориальная оборона Беларуси и как она работает

Юрий Яночкин, заместитель военного комиссара Гомельской области: 
Его достаточно у нас на складах, государству не надо тратить деньги на закупку новых образцов вооружения. Оно достаточно эффективное для борьбы с диверсионными группами, охранной деятельности и ведения стрелкового боя. Все специальности – что на ЗУ, РПГ, СПГ – это люди, которые проходили службу на этих типах вооружения и им, в принципе, владеют в совершенстве. Сборы, которые проходят в последнее время, показывают, что с этой задачей справляются очень успешно.

«Бдительности никто не теряет». Что такое территориальная оборона Беларуси и как она работает

Складывающаяся ситуация в мире и непосредственно у белорусских границ вынуждает уделять обороне страны самое серьезное внимание. И пусть прямой военной угрозы сегодня нет, действующая в стране Военная доктрина учитывает то, как молниеносно в современном мире происходит переход от агрессивной риторики к открытой или скрытой агрессии. Термины «гибридная война» и «незаконные вооруженные формирования» стали нормой жизни и уже давно вошли в лексикон не только военных специалистов, а стратегическое сдерживание становится важнейшим элементом обороны страны.

«Бдительности никто не теряет». Что такое территориальная оборона Беларуси и как она работает

О том, что порох нужно держать сухим, в очередной раз напомнил Главнокомандующий, утверждая план обороны страны.

Александр Лукашенко: мы четко понимаем, какие могут быть войны в будущем, и под это перестраиваем свои Вооруженные Силы

«Бдительности никто не теряет». Что такое территориальная оборона Беларуси и как она работает

План ставит новые задачи и перед территориальными войсками, благодаря которым оборона государства приобретает поистине общенародный характер. Каждый белорус имеет возможность стать на защиту своего дома. А в условиях современных «гибридных» угроз такая концепция – залог мира не только внутри страны, но и в регионе в целом. Шанс для Беларуси остаться тем самым уголком безопасности, каким привыкли видеть ее прежде всего сами белорусы. 

«Бдительности никто не теряет». Что такое территориальная оборона Беларуси и как она работает

Люди в материале: Елена Павлечко, Александр Добриян, Евгений Кичкин, Юрий Яночкин
 
 
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Новости Беларуси. Не стоит забывать о такой части системы национальной безопасности, как территориальная оборона. Это войска, которые созываются только на время...
 
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