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Георгий Колдун занял второе место на украинском шоу «X-фактор 10»
29.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Белорусский исполнитель и телеведущий
«Со вторым местом меня! Сейчас я отосплюсь денек-другой и поделюсь мыслями. А пока что, Украина, огромное спасибо и низкий поклон вам за всё произошедшее со мной за это время. Надеюсь, как-нибудь увидимся еще», –написал артист. Первое место в суперфинале заняла 17-летняя Элина Иващенко.
Георгий Колдун выступил с песней
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Белорусский исполнитель и телеведущий Георгий Колдун занял второе место на украинском шоу «Х-Фактор 10». Об этом он написал на своей странице в Instagram. «Со вторым...
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