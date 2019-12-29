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Георгий Колдун занял второе место на украинском шоу «X-фактор 10»

29.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Георгий Колдун занял второе место на украинском шоу «X-фактор 10»

Белорусский исполнитель и телеведущий Георгий Колдун занял второе место на украинском шоу «Х-Фактор 10». Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Со вторым местом меня! Сейчас я отосплюсь денек-другой и поделюсь мыслями. А пока что, Украина, огромное спасибо и низкий поклон вам за всё произошедшее со мной за это время. Надеюсь, как-нибудь увидимся еще», –написал артист. Первое место в суперфинале заняла 17-летняя Элина Иващенко. 

Георгий Колдун выступил с песней Филиппа Киркорова «Снег». Накануне оглашения результатов артист поблагодарил зрителей и свою наставницу Ольгу Полякову за поддержку. 

ОНТ
 
 
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Белорусский исполнитель и телеведущий Георгий Колдун занял второе место на украинском шоу «Х-Фактор 10». Об этом он написал на своей странице в Instagram. «Со вторым...
 
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