ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Когда он пришёл, я офигел немного». Маленькие белорусы о встрече с Президентом

29.12.2019 19:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Суть акции «Наши дети» – не только весомые и сладкие подарки. Смысл – наполнить детство ярким светом, и не только от новогодней иллюминации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Когда он пришёл, я офигел немного». Маленькие белорусы о встрече с Президентом

«Когда он пришёл, я офигел немного». Маленькие белорусы о встрече с Президентом

Решили хорошо учиться для того, чтобы попасть на елку. Чтобы можно было гордиться этим – что мы, можно сказать, достоинство Беларуси.

«Когда он пришёл, я офигел немного». Маленькие белорусы о встрече с Президентом

Тут все очень красочное. Такая новогодняя атмосфера создана, атмосфера праздника.

«Когда он пришёл, я офигел немного». Маленькие белорусы о встрече с Президентом

Особенно понравилось, когда мне помахал глава государства.

«Когда он пришёл, я офигел немного». Маленькие белорусы о встрече с Президентом

Ну, когда он пришел, я офигел немного.

«Когда он пришёл, я офигел немного». Маленькие белорусы о встрече с Президентом

От радости и искренних переживаний, что Баба Яга злая, а Дед Мороз – хороший и добрый. Ведь у детей все по-настоящему.

«Когда он пришёл, я офигел немного». Маленькие белорусы о встрече с Президентом

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Суть акции «Наши дети» – не только весомые и сладкие подарки. Смысл – наполнить детство ярким светом, и не только от новогодней иллюминации,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Египте сложили портрет Тутанхамона из 7260 стаканчиков и вошли в Книгу рекордов Гиннесса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика