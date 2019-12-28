На дачах на Дубровке в Бресте цветут примулы, а в теплице растёт зелёный салат, лук и редиска

Источник материала: Виртуальный Брест

В воскресенье съездили на фазенду с единственной целью - покормить кошачье племя. В обширном и разнообразном Новогоднем меню: куриные шеи (размороженные), косточки с нашего стола, головы и потроха ещё недавно живых карасей.





В основном матёрые котяры выглядели несколько зажравшимися, после трапезы серый кот Кузька напоминал дирижабль на ножках, а вот молодёжь не успевшая нагулять жирок приняла угощение с благодарностью.





Несмотря на заморозки, обнаружил на соседской даче цветущие примулы. Наверное, эти вестники весны погибнут, но всё равно приятно.





В нашей неотапливаемой теплице сорвали остатки салата, редиса и зелёного лука. Под крышей по нашим наблюдениям превосходно чувствует себя такое южное растение как куст артишока. Вот такие новогодние сказки.





На грядках порадовали глаз дружные зелёные всходы озимого чеснока, который из-за наступающих холодов весной наверняка придётся пересевать. Впрочем, это не впервой. Как я уже уяснил со школы, дачные участки на Дубровке находятся в зоне рискованного земледелия.