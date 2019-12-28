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На дачах на Дубровке в Бресте цветут примулы, а в теплице растёт зелёный салат, лук и редиска

29.12.2019 20:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В воскресенье съездили на фазенду с единственной целью - покормить кошачье племя. В обширном и разнообразном Новогоднем меню: куриные шеи (размороженные), косточки с нашего стола, головы и потроха ещё недавно живых карасей.

На дачах на Дубровке в Бресте цветут примулы, а в теплице растёт зелёный салат, лук и редиска

В основном матёрые котяры выглядели несколько зажравшимися, после трапезы серый кот Кузька напоминал дирижабль на ножках, а вот молодёжь не успевшая нагулять жирок приняла угощение с благодарностью.

На дачах на Дубровке в Бресте цветут примулы, а в теплице растёт зелёный салат, лук и редиска

Несмотря на заморозки, обнаружил на соседской даче цветущие примулы. Наверное, эти вестники весны погибнут, но всё равно приятно.

На дачах на Дубровке в Бресте цветут примулы, а в теплице растёт зелёный салат, лук и редиска

В нашей неотапливаемой теплице сорвали остатки салата, редиса и зелёного лука. Под крышей по нашим наблюдениям превосходно чувствует себя такое южное растение как куст артишока. Вот такие новогодние сказки.

На дачах на Дубровке в Бресте цветут примулы, а в теплице растёт зелёный салат, лук и редиска

На грядках порадовали глаз дружные зелёные всходы озимого чеснока, который из-за наступающих холодов весной наверняка придётся пересевать. Впрочем, это не впервой. Как я уже уяснил со школы, дачные участки на Дубровке находятся в зоне рискованного земледелия.

 
 
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  В воскресенье съездили на фазенду с единственной целью - покормить кошачье племя. В обширном и разнообразном Новогоднем меню: куриные шеи (размороженные),...
 
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