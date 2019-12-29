|
Петришенко: у кого трое и более детей, на каждого ребенка будут определенные надбавки
Источник материала: Tut.by
Власти рассматривают увеличение социальной помощи многодетным семьям. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко в программе «Контуры» на телеканале
Игорь Петришенко напомнил, что в сентябре было принято решение о продлении на очередной пятилетний срок семейного капитала, поскольку программа показала, что она действительно простимулировала рождаемость в стране.
— С 1 января 2020 года семейный капитал можно будет использовать для строительства жилья, для получения образования,
Он также отметил, что правительство активно работает над тем, чтобы порядка 12 тысяч семей были обеспечены собственным жильем. В течение двух-трех лет власти намерены
Вице-премьер напомнил, что в этом году были увеличены пособия на детей до трех лет.
— И в следующем году мы тоже планируем определенный элемент дифференциации в зависимости от количества детей в семье. Никоим образом не в сторону уменьшения, а в сторону увеличения в плане стимулирующих выплат: у того, у кого трое и более детей на каждого ребенка будут определенные надбавки. То есть чем больше детей, тем больше социальная помощь от государства, — добавил Игорь Петришенко.
Напомним, в начале декабря власти озвучили идею
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- То есть чем больше детей, тем больше социальная помощь от государства, - добавил Игорь Петришенко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)