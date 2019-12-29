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Петришенко: у кого трое и более детей, на каждого ребенка будут определенные надбавки

29.12.2019 22:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти рассматривают увеличение социальной помощи многодетным семьям. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко в программе «Контуры» на телеканале ОНТ.


Игорь Петришенко. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Игорь Петришенко напомнил, что в сентябре было принято решение о продлении на очередной пятилетний срок семейного капитала, поскольку программа показала, что она действительно простимулировала рождаемость в стране.

— С 1 января 2020 года семейный капитал можно будет использовать для строительства жилья, для получения образования, медицинской помощи, и по другим направлениям, — отметил он.

Он также отметил, что правительство активно работает над тем, чтобы порядка 12 тысяч семей были обеспечены собственным жильем. В течение двух-трех лет власти намерены ликвидировать очередь на жилье среди многодетных семей.

Вице-премьер напомнил, что в этом году были увеличены пособия на детей до трех лет.

— И в следующем году мы тоже планируем определенный элемент дифференциации в зависимости от количества детей в семье. Никоим образом не в сторону уменьшения, а в сторону увеличения в плане стимулирующих выплат: у того, у кого трое и более детей на каждого ребенка будут определенные надбавки. То есть чем больше детей, тем больше социальная помощь от государства, — добавил Игорь Петришенко.

Напомним, в начале декабря власти озвучили идею увеличить размер пособия на тех детей, которые родятся не позже 3−4 лет после появления предыдущего ребенка.

 
 
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- То есть чем больше детей, тем больше социальная помощь от государства, - добавил Игорь Петришенко.
 
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