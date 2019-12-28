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В ДТП с участием БМВ и такси пострадал ребенок-пассажир

29.12.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: сегодня около 15:40 часов 61-летний брестчанин управлял автомобилем марки «БМВ» и двигался по улице Сальникова.
Проехав на запрещающий сигнал светофора, на перекрестке с улицей Махновича допустил столкновение с автомобилем марки «Тойота» под управлением 39-летнего жителя областного центра.

В ДТП с участием БМВ и такси пострадал ребенок-пассажир

В результате ДТП 10-летняя пассажирка «БМВ», ехавшая в бустере, и водитель такси получили травмы. Девочка госпитализирована в Брестскую детскую областную больницу. Водитель такси – в травматологическое отделение Брестской центральной городской больницы.
Проводится проверка.

В ДТП с участием БМВ и такси пострадал ребенок-пассажир


ГАИ напоминает о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. Любая спешка на дороге может обернуться проблемами со здоровьем или закончиться трагически. Водитель транспортного средства и его пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности.
Обращайте внимание на перевозку юных пассажиров автомобиля.

В ДТП с участием БМВ и такси пострадал ребенок-пассажир

Согласно пункта 178 ПДД перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования указанных устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

 
 
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