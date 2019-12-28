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В ДТП с участием БМВ и такси пострадал ребенок-пассажир
29.12.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: сегодня около 15:40 часов 61-летний брестчанин управлял автомобилем марки «БМВ» и двигался по улице Сальникова.
В результате ДТП 10-летняя пассажирка «БМВ», ехавшая в бустере, и водитель такси получили травмы. Девочка госпитализирована в Брестскую детскую областную больницу. Водитель такси – в травматологическое отделение Брестской центральной городской больницы.
Согласно пункта 178
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По предварительной информации: сегодня около 15:40 часов 61-летний брестчанин управлял автомобилем марки «БМВ» и двигался по улице Сальникова. Проехав на...
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