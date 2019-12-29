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Не хватает новогоднего настроения? Пройдите наш тест по песням
Источник материала: Tut.by
Новый год — время, когда «песня про пять минут» — это не трек Рharaoh, если вы понимаете, о чем мы. AFISHA.TUT.BY собрала вам отличный плей-лист из восьми новогодних песен. Только чтобы открыть его целиком, придется пройти тест. Готовы?
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Если вы еще и послушаете все эти песни, то новогоднее настроение вам гарантировано!
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