Не хватает новогоднего настроения? Пройдите наш тест по песням

Источник материала: Tut.by

Новый год — время, когда «песня про пять минут» — это не трек Рharaoh, если вы понимаете, о чем мы. AFISHA.TUT.BY собрала вам отличный плей-лист из восьми новогодних песен. Только чтобы открыть его целиком, придется пройти тест. Готовы?