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Не хватает новогоднего настроения? Пройдите наш тест по песням

30.12.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый год — время, когда «песня про пять минут» — это не трек Рharaoh, если вы понимаете, о чем мы. AFISHA.TUT.BY собрала вам отличный плей-лист из восьми новогодних песен. Только чтобы открыть его целиком, придется пройти тест. Готовы?

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Если вы еще и послушаете все эти песни, то новогоднее настроение вам гарантировано!
 
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