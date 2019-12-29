«Я прошу вас тысячу раз подумать, несмотря на весомые деньги». Мнение врача о донорстве яйцеклеток

Источник материала: Tut.by

Донорство яйцеклеток: и практическая, и этическая сторона этого явления вызывает много вопросов. И чем больше рекламы на эту тему в Сети, тем актуальнее получить на них ответы специалиста. 5 главных вопросов о донорстве яйцеклеток мы задали Наталье Федюкович.

Эксперт — Наталья Федюкович. Врач акушер-гинеколог первой квалификационной категории, клинический ординатор кафедры акушерства и гинекологии БелМАПО



Что вы думаете об этой процедуре как врач и человек?

По моему мнению, донорство яйцеклетки — дело благородное во всех смыслах. Благодаря донорам тысячи бесплодных семей получают возможность стать родителями, а риски рождения ребенка с различными патологиями приближены к нулю, так как донор проходит строгое обследование перед процедурой.

Денежный момент, на мой взгляд, вторичен, но факт: женщина, став донором, получает денежное вознаграждение. И, конечно, для многих девушек весомая сумма гонорара становится основной причиной, из-за которой они решаются отдать свои яйцеклетки.



Фото: humanitas.it

Кому нужны донорские яйцеклетки?

Женщинам с очень серьезными проблемами. Такими, как, например, отсутствие яичников, наступление ранней менопаузы или высокая вероятность передачи генетических заболеваний потомству. Из-за этого они не могут использовать свою яйцеклетку в программе ЭКО.

Какая женщина может стать донором?

Донора яйцеклетки пара выбирает по фенотипу (совокупность биологических свойств и признаков организма. — Прим. редакции). При этом личность человека, отдающего свой генетический материал, остается в тайне. Анонимные программы с донорскими клетками более безопасны и гуманны.

Донором может стать далеко не каждая женщине. Перед вступлением в программу ей предстоит пройти ряд обследований, и если там будут какие-либо нарушения, в донорстве будет отказано. Есть ряд требований, которые предъявляют всем женщинам-донорам:

женщина должна иметь одного ребенка, у которого нет врожденных заболеваний;

возраст должен укладываться в диапазон 18−33 года;

отсутствие врожденных заболеваний, которые могут передаться по наследству;

без гинекологических заболеваний, которые лечились хирургическим путем;

отсутствие болезней молочной железы;

отрицательные пробы на инфекционные и аутоиммунные патологии.



Фото: zimamagazine.com

Чего женщине-донору ждать от самой процедуры?

После того как женщина прошла все обследования, врач назначает ей процедуру стимуляция суперовуляции. Она необходима, чтобы получить наибольшее количество полноценных, пригодных для оплодотворения яйцеклеток.

Что это за процедура: врач подбирает дозы лекарственных препаратов, последовательность и схему их применения. После вводит гормональные средства подкожно и внутримышечно на базе той клиники, где женщина решила вступить в программу донорства.

На протяжении всего процесса врач проводит УЗИ-мониторинг, чтобы наблюдать за тем, как яичники отвечают на стимуляцию. После того как размер нескольких фолликулов достигнет 20 мм, для стимуляции их окончательного созревания женщине делают инъекцию хорионического гонадотропина человека (гормон, который можно назвать одним из важнейших показателей наличия и благополучного развития беременности. — Прим. редакции).

После этого назначают пункцию, суть которой в «отсасывании» зрелых яйцеклеток для их оплодотворения в пробирке. Процесс волнительный и болезненный: врач прокалывает стенку влагалища и вводит иглу. К наружной части иглы присоединен шприц, при помощи которого делают забор содержимого фолликула (фолликулярной жидкости с яйцеклеткой).

Процедура эта проводится под общей анестезией в течение 20 минут. В течение нескольких часов донор находится под наблюдением врача. Если состояние нормальное, женщину в этот же день отпустят домой.



Фото: humanitas.it

А если оно не нормальное? Какие осложнения могут возникнуть?

На фоне приема лекарственных препаратов или после пункции могут возникнуть проблемы. Например, повышение температуры тела, резкая слабость, головокружение, учащенное сердцебиение, потеря сознания, резкое падение артериального давления, усиление болей в животе или кровотечение из половых путей. Важно знать, что любой из этих симптомов — не норма и ждать, когда само пройдет, не надо. Нужно сразу обратиться за медицинской помощью.

Также нужно учитывать, что может возникнуть мощное кровотечение, которое потребует моментального оперативного вмешательства.

Да и этический момент никто не отменял.

Поэтому повторюсь: тысячу раз взвесьте, готовы ли вы всю оставшуюся жизнь думать о том, что где-то живет ваш генетически родной ребенок, и, возможно, искать его в лицах окружающих вас детей.

Полученные деньги закончатся, а вот осознание этого момента — никогда. Исключение — те случаи, когда донорство очень обдуманный и зрелый поступок, а ваша любовь к людям и стремление помочь бескорыстны и чисты. Но, скажу по своему опыту, в большинстве случаев женщины идут на этот шаг из-за финансовой составляющей.

Не отговариваю, но хочу, чтобы вы понимали, что у донорства, как у всякого доброго дела, есть и обратная сторона медали. Поэтому подходить к нему нужно, многократно все обдумав и взвесив. Чтобы потом спать спокойно и вместо сожалений испытывать радость от того, что благодаря вам люди, которые наверняка чувствовали себя потерянными и несчастными, смогли услышать важные для них слова: «мама» и «папа».