Не делайте чистку накануне Нового года. Рассказываем, как подготовить кожу к праздникам

Источник материала: Tut.by

В новогоднюю ночь каждая девушка хочет выглядеть неотразимой. Осталось лишь понять, как правильно подготовиться к празднику. Обязательно ли идти в салон или привести себя в порядок можно и дома? Какие процедуры и средства придутся к месту, а от каких лучше отказаться? Об этом месте с «Зеленой аптекой» мы поговорили с косметиком Анастасией Величко.

Записываемся на увлажняющий уход и отказываемся от чистки

Заглянуть перед праздниками к косметологу — отличная идея. Но только в том случае, если вы выберете правильные процедуры.

— За пару дней до торжества можно сходить на массаж, питательный или же увлажняющий уход, так называемые «банкетные» программы, которые моментально приводят лицо в тонус, — уточняет список Анастасия. — В идеале идти нужно к проверенному специалисту, который работает с уже знакомой вам косметикой: это убережет вас от непредвиденных реакций кожи.





А вот записываться на пилинги и чистки в канун Нового года, по мнению косметика, не стоит.

— Это хорошие, но вместе с тем травматичные процедуры, которые могут привести к неприятному результату, — поясняет эксперт. — После пилингов, даже поверхностных, может шелушиться кожа. А после комбинированной или же механической чистки на лице иногда появляются покраснения или новые воспаления. Все это вряд ли добавит красоты праздничному макияжу.

Подобные процедуры, считает Анастасия, лучше делать как минимум за две недели до торжества. То же касается и других популярных бьюти-услуг — эпиляции и антицеллюлитных обертываний.

— И то, и другое может стать причиной раздражения кожи, которое в лучшем случае спадет через пару часов, а в худшем — отметит с вами Новый год, — поясняет она.

Что делать, если в салоне заранее не предупредили о последствиях, и процедура уже сделана? Косметик считает: важнее всего — не паниковать.

— Если вы все же заглянули к специалисту на чистку или пилинг накануне праздников, строго следуйте рекомендациям косметолога. Обычно после чистки советуют на сутки-двое отказаться от макияжа и уходовой косметики, а после пилингов назначают специальный уход, нивелирующий последствия процедуры.

Справиться с раздражением после эпиляции или горячего обертывания помогут гель с алоэ или же крем с пантенолом.

— Такие средства можно найти во многих аптеках и супермаркетах, — поясняет Анастасия.



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Готовимся к праздникам дома

Допустим, идти в салон вы не хотите или просто не успеваете. Можно ли подготовиться к празднованию Нового года в домашних условиях?

— Конечно, можно, — уверяет эксперт. — Сегодня на рынке много средств, которые работают с первого применения. Главное — не ставить бьюти-экспериментов за день до праздника: выбирайте только ту косметику, с которой вы уже знакомы. А если хочется новинок, тщательно изучайте состав: желательно, чтобы они не содержали высоких доз кислот, витаминов А и С — такие средства могут раздражать кожу.



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Предпраздничный ритуал красоты, считает Анастасия, обязательно должен состоять из масок.

— Маска — это концентрированный продукт, который работает без промедлений, — поясняет она. — Перед нанесением макияжа можно использовать увлажняющую маску — как обычную, так и тканевую или же гидрогелевую.

Если времени на подготовку у вас достаточно, стоит попробовать мультимаскинг. У этого термина несколько значений.

— Первый вариант — нанести на каждую зону лица отдельную маску, — комментирует Анастасия. — Обычно в Т-зону наносят очищающие продукты, а на боковые поверхности лица — увлажняющие. Второй вариант — использовать несколько масок подряд. Например, сначала очищающую, потом увлажняющую, чтобы закрыть все потребности кожи.

Для того, чтобы обновить кожу и очистить ее от омертвевших клеток, можно воспользоваться мягким пилингом.

— В качестве него подойдет мелкодисперсный скраб: частички в нем настолько маленькие, что он не повреждает кожу, а лишь шлифует ее, — поясняет принцип действия подобных средств эксперт. — Также идеально подойдет энзимный пилинг: он удаляет вещество, связывающее омертвевшие частички кожи, благодаря чему те легко смываются.





Завершить бьюти-сеанс можно комбинацией альгинатной маски и увлажняющей сыворотки с гиалуроновой кислотой.

— Схема такая: на очищенную кожу мы наносим сыворотку, даем ей впитаться, а после «закрываем» уход альгинатной маской, — поясняет Анастасия. — Альгинат можно брать любой, главное — использовать его согласно инструкции: не менее 20−30 грамм на одно использование. В ином случае эта маска просто не справится со своей задачей и не «протолкнет» полезные компоненты сыворотки вглубь кожи.

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