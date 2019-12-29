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До Нового года в Беларуси ждут политического решения от Путина и Лукашенко

30.12.2019 09:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

До Нового года в Беларуси ждут политического решения от Путина и Лукашенко

фото: 123ru.net

Решение трех самых сложных «интеграционных» вопросов официально переведено в политическую плоскость. Первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что стороны изложили свои аргументы и «нужно просто принятие политического решения».

При этом Крутой назвал «абсолютной глупостью» предположения о том, что Беларусь может перейти на российскую валюту, цитирует телевизионное интервью премьера РБК. Премьер сообщил, что до Нового года белорусская сторона ожидает, что президенты определят «развязки» по наиболее спорным темам – ценам на энергоносители и налогам.

Все аргументы сторон, подчеркнул Крутой, сторонами уже изложены и «понятны».

Напомним, что дорожные карты по нефти, газу и налогам так и остались неодобренными после переговоров рабочих комиссий и президентов. В остальном, как утверждают власти, «интеграционный» пакет согласован.

Несмотря на то, что 28 из 31 дорожных карт удалось согласовать, 23 декабря глава российского правительства Дмитрий Медведев подчеркнул, поддержка Беларуси со стороны России будет оказана только в случае подписания полного интеграционного пакета. Медведев также заявил, что неутвержденной остается карта дальнейшей интеграции, включающая создание наднациональных органов, единую валюту и единый эмиссионный центр. Однако Лукашенко в интервью "Эхо Москвы" заявил, что стороны не обсуждают создания наднациональных органов.

 
 
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Решение трех самых сложных «интеграционных» вопросов официально переведено в политическую плоскость. Первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что...
 
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