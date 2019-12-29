Тарифы на ЖКУ в Беларуси в 2020 году продолжат расти

"Последние дни уходящего года - это очень напряженная работа. Считаю, в этом году мы справились неплохо. У нас есть прогноз, бюджет, утвержденные и подписанные главой государства. Традиционно мы подпишем документ об увеличении тарифов на жилищно-коммунальные услуги на $5, жилищную программу по всем приложениям", - сказал Дмитрий Крутой на телеканале "Беларусь 1", его слова приводит БЕЛТА .

Сообщается также о подписании государственной инвестиционной программы на следующий год.

"Это позволит нам уже с 1 января продолжить финансирование 107 проектов и успешно освоить более Br580 млн инвестиций именно за счет бюджета. Можно сказать, что в следующий год мы вступаем во всеоружии и с полным пакетом подписанных нормативных документов".

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