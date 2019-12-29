|
Революция на рынке ценных бумаг. Преимущественное право исполкомов на покупку акций все же хотят отменить
Источник материала: Партизан
Теперь оно мешает государству.
Как пишет
О подробностях новой законодательной инициативы рассказал в рамках специализированного семинара о тенденциях и направлениях развития отечественного фондового рынка директор Департамента по ценным бумагам Минфина Алексей Красинский.
Документ должен отменить преимущественное право местных исполнительных комитетов на покупку акций, находящихся в госсобственности, а также активизировать продажи госпакетов акций через биржу. Из-за этого требования акционер АО, которое попадает в данную категорию, прежде чем продать свои акции на бирже, должен сначала направить предложение об их приобретении местному органу исполнительной власти.
И только после отказа исполкома от такой покупки акционер имеет право продать акции другому участнику рынка по цене не ниже той, которая была предложена государству. В 90% случаев исполкомы отвечают отказом, но ожидание этого отказа занимает от 2 до 3 месяцев, что существенно затрудняет продажу акций.
Алексей Красинский подчеркнул, что количество акций, которые подпадают под действующее право местных властей, неуклонно снижается, однако согласно законодательству любое акционерное общество с госдолей может пополнить этот список.
Что касается продажи госпакетов акций через биржу, ее планируют начать в 2020 г.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Революция на рынке ценных бумаг. Преимущественное право исполкомов на покупку акций все же хотят отменить
Теперь оно мешает государству.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)