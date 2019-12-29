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Революция на рынке ценных бумаг. Преимущественное право исполкомов на покупку акций все же хотят отменить

30.12.2019 09:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Теперь оно мешает государству.

Как пишет "Экономическая газета", Министерство финансов подготовило проект комплексного нормативного акта на уровне Президента для развития рынка ценных бумаг. В ближайшее время он будет вынесен на общест­венное обсуждение. Упомянутое нововведение необходимо для нормальной торговли госпакетами акций на бирже. Речь идет также о целом блоке нововведений, включая налоговые льготы.

О подробностях новой законодательной инициативы рассказал в рамках специализированного семинара о тенденциях и направлениях развития отечественного фондового рынка директор Департамента по ценным бумагам Минфина Алексей Красинский.

Документ должен отменить пре­имущественное право местных исполнительных комитетов на покупку акций, находящихся в госсобственности, а также активизировать продажи госпакетов акций через биржу. Из-за этого требования акционер АО, которое попадает в данную категорию, прежде чем продать свои акции на бирже, должен сначала направить предложение об их приобретении местному органу исполнительной власти.

И только после отказа исполкома от такой покупки акционер имеет право продать акции другому участнику рынка по цене не ниже той, которая была предложена государству. В 90% случаев исполкомы отвечают отказом, но ожидание этого отказа занимает от 2 до 3 месяцев, что существенно затрудняет продажу акций.

Алексей Красинский подчеркнул, что количество акций, которые подпадают под действующее право местных властей, неуклонно снижается, однако согласно законодательству любое акционерное общество с госдолей может пополнить этот список.

Что касается продажи госпакетов акций через биржу, ее планируют начать в 2020 г.

 
 
 
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