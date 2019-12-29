Революция на рынке ценных бумаг. Преимущественное право исполкомов на покупку акций все же хотят отменить

"Экономическая газета" , Министерство финансов подготовило проект комплексного нормативного акта на уровне Президента для развития рынка ценных бумаг. В ближайшее время он будет вынесен на общест­венное обсуждение. Упомянутое нововведение необходимо для нормальной торговли госпакетами акций на бирже. Речь идет также о целом блоке нововведений, включая налоговые льготы. Как пишет, Министерство финансов подготовило проект комплексного нормативного акта на уровне Президента для развития рынка ценных бумаг. В ближайшее время он будет вынесен на общест­венное обсуждение. Упомянутое нововведение необходимо для нормальной торговли госпакетами акций на бирже. Речь идет также о целом блоке нововведений, включая налоговые льготы.





О подробностях новой законодательной инициативы рассказал в рамках специализированного семинара о тенденциях и направлениях развития отечественного фондового рынка директор Департамента по ценным бумагам Минфина Алексей Красинский.





Документ должен отменить пре­имущественное право местных исполнительных комитетов на покупку акций, находящихся в госсобственности, а также активизировать продажи госпакетов акций через биржу. Из-за этого требования акционер АО, которое попадает в данную категорию, прежде чем продать свои акции на бирже, должен сначала направить предложение об их приобретении местному органу исполнительной власти.





И только после отказа исполкома от такой покупки акционер имеет право продать акции другому участнику рынка по цене не ниже той, которая была предложена государству. В 90% случаев исполкомы отвечают отказом, но ожидание этого отказа занимает от 2 до 3 месяцев, что существенно затрудняет продажу акций.





Алексей Красинский подчеркнул, что количество акций, которые подпадают под действующее право местных властей, неуклонно снижается, однако согласно законодательству любое акционерное общество с госдолей может пополнить этот список.





Что касается продажи госпакетов акций через биржу, ее планируют начать в 2020 г.







