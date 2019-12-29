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В Минск начинают прибывать участники Рождественского турнира по хоккею. За приз поборются 12 команд

30.12.2019 09:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первые участники Рождественского турнира по хоккею начинают прибывать в белорусскую столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 декабря в Национальном аэропорту встретят представителей сборной Китая.

16 лет назад была заложена хорошая традиция, которая мгновенно нашла отклик у любителей этого вида спорта. До открытия турнира остается пять дней.

В Минск начинают прибывать участники Рождественского турнира по хоккею. За приз поборются 12 команд

А это значит, в скором времени главные ледовые площадки соберут как преданных болельщиков, так и любимые команды. С каждым годом география турнира лишь расширяется. Так, в состязаниях этого года на протяжении четырех дней за почетный трофей сразятся 12 команд. Это сборные Балкан, Балтии, Германии, России, США, Украины, Финляндии, Швейцарии. Многие из них стали уже традиционными участниками.

Кстати, впервые в истории проведения Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси выручку от продажи билетов на матчи направят на благотворительность.

В Минск начинают прибывать участники Рождественского турнира по хоккею. За приз поборются 12 команд

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Новости Беларуси. Первые участники Рождественского турнира по хоккею начинают прибывать в белорусскую столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30...
 
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