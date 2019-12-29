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Lufthansa отменила более 170 рейсов из-за забастовки бортпроводников. Рейс в Минск пока не отменен

30.12.2019 09:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

30 декабря авиакомпания Lufthansa отменила более 170 рейсов из-за забастовок бортпроводников.

Об этом сообщает DW.

Отмены затронут в основном рейсы внутри Германии.

Самолеты не будут летать из Кельна, Бонна, Гамбурга, Мюнхена, Штутгарта и Дюссельдорфа.

Страйки будут продолжаться до 1 января 2020 года.

Он-лайн табло аэропорта "Минск" пока указывает, что рейс немецкой авиакомпании не отменен и его ждут в Минске в 14.45. Соответственно, в 15.49 ожидается и обратный вылет во Франкфурт.

В ходе тарифного спора с руководством Lufthansa профсоюз Ufo осенью провел ряд предупредительных забастовок в четырех дочерних компаниях и двухдневную забастовку в основной компании. В начале ноября были отменены в общей сложности около 1500 авиарейсов, последствия ощутили на себе около 200 тысяч пассажиров.

Участники забастовок требовали от работодателя провести переговоры о повышении размера суточных и других выплат, а также о прочих улучшениях условий труда.

В конце ноября руководство Lufthansa предложило Ufo приступить к переговорам для урегулирования спора о повышении зарплаты в авиакомпаниях.
 
Теги: Минск
 
 
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30 декабря авиакомпания Lufthansa отменила более 170 рейсов из-за забастовок бортпроводников.
 
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