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Мехомания в Пинске! Скидки до 35% на шубы коллекции «Зима-2020»
30.12.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
А если вы все еще сомневаетесь, покупать шубу или нет, то вот вам мнения и доводы покупательниц шуб, которые приходят уже с родственницами и подругами:
«Третий сезон ношу шубу и очень довольна! Во-первых, это тепло. Во-вторых, она легкая и удобная. Рассрочку выплатила без напряга. Сейчас подбираем шубу доченьке».
«Сколько бы ни покупала пальто и пуховиков, шуба все равно радует и греет больше. В ней я нравлюсь себе и окружающим. Чувствую как-то уверенней себя в шубе. Спасибо мужу за подарок!».
«Мех – это женственно. Я с удовольствием ношу мутоновую шубу с отделкой из чернобурки, а сейчас пришла присмотреть норковую с капюшоном, чтобы удобно было ездить на машине. За качество могу сказать только спасибо! Три сезона без нареканий».
«Считаю, что шуба для женщины – это атрибут благополучия. Она приносит какое-то особенное удовольствие. Не верю, что есть дамы, которые совсем не хотят натуральную шубу. Когда женщина в шубе, у нее совсем другое выражение лица. Счастливое какое-то… Приехали с подругой теперь, подбираем ей шубу, присматриваемся к мутону с норковой отделкой – элегантно и практично».
Впрочем, приглашаем вас на Мехоманию в Пинск. Посмотрите и решите сами!
С 4 по 12 января в магазине «Товары для женщин» по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 57 вас ждут новые шубы от Мехомании с новогодними скидками, в рассрочку и в кредит. Время работы – с 10 до 19 часов ежедневно.
ЧП «Экспонент». УНП 191861917.
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