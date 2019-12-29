Мехомания в Пинске! Скидки до 35% на шубы коллекции «Зима-2020»

Источник материала: Полесская правда



Республиканский проект по продаже шуб из натурального меха «МЕХОМАНИЯ» завоевал доверие тысяч белорусских женщин.

Каждый новый приезд Мехомании в Пинск – это событие для модниц.

На этот раз это событие будет особенно ярким, потому что в Пинск везут новую коллекцию шуб от ведущих фабрик России сезона 2020 года!

Шубы продаются уже с новогодней скидкой!

В новой коллекции представлены шубы от разных фабрик, следовательно, модельный ряд широкий и сможет удовлетворить даже самую капризную покупательницу;

на Мехомании продаются только шубы, изготовленные на сертифицированных фабриках и соответствующие ГОСТу;

в этом сезоне большинство моделей шуб отшито по лекалам итальянских модельеров, что обеспечивает хорошую посадку и актуальность модели на много сезонов;

новая коллекция богата разнообразием мехов различных выделок и видов стрижки в разных меховых комбинациях;

все шубы имеют паспорта – RFID метки и гарантию качества. Все меховые изделия качественные, легкие и теплые;

в торговых объектах Мехомании работают опытные консультанты, которым можно без сомнений доверять;

понравившуюся шубу можно купить с новогодней скидкой, в рассрочку или в кредит. Подходящий вариант рассрочки и кредита вам подберут на месте продажи, исходя из ваших возможностей и пожеланий.











А если вы все еще сомневаетесь, покупать шубу или нет, то вот вам мнения и доводы покупательниц шуб, которые приходят уже с родственницами и подругами:

«Третий сезон ношу шубу и очень довольна! Во-первых, это тепло. Во-вторых, она легкая и удобная. Рассрочку выплатила без напряга. Сейчас подбираем шубу доченьке».

«Сколько бы ни покупала пальто и пуховиков, шуба все равно радует и греет больше. В ней я нравлюсь себе и окружающим. Чувствую как-то уверенней себя в шубе. Спасибо мужу за подарок!».

«Мех – это женственно. Я с удовольствием ношу мутоновую шубу с отделкой из чернобурки, а сейчас пришла присмотреть норковую с капюшоном, чтобы удобно было ездить на машине. За качество могу сказать только спасибо! Три сезона без нареканий».

«Считаю, что шуба для женщины – это атрибут благополучия. Она приносит какое-то особенное удовольствие. Не верю, что есть дамы, которые совсем не хотят натуральную шубу. Когда женщина в шубе, у нее совсем другое выражение лица. Счастливое какое-то… Приехали с подругой теперь, подбираем ей шубу, присматриваемся к мутону с норковой отделкой – элегантно и практично».

Впрочем, приглашаем вас на Мехоманию в Пинск. Посмотрите и решите сами!











С 4 по 12 января в магазине «Товары для женщин» по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 57 вас ждут новые шубы от Мехомании с новогодними скидками, в рассрочку и в кредит. Время работы – с 10 до 19 часов ежедневно.

ЧП «Экспонент». УНП 191861917.